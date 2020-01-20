【港足】U18小將梁祐維簽約葡甲　「最大差距是欠紮實基本功」

曾代表香港多個年齡層梯隊的梁祐維（一仔），經東方龍獅的「Project E」往葡萄牙學法一年後，今日（20日）正式加盟與東方為「長期策略合作伙伴」的葡甲球會科瓦彼達迪。

司職中場及中堅的梁祐維在2018年加盟葡乙球隊洛里什青年隊，早前剛滿18歲的他即獲葡甲科瓦彼達迪開出職業合約，簽約儀式在周日（19日）科瓦彼達迪主場對國民隊中場休息期間舉行。東方龍獅透過新聞稿指出，預計「一仔」加盟之初會先效力U19梯隊，表現理想的話則有機會為一隊上陣。

梁祐維（上排右二）早前代表香港U18在U19亞洲錦標賽上陣。（AFC）

前往葡萄牙已久的梁祐維指期待這一天已久，亦講及對未來生涯的期望：「來了一年，感覺已經準備好……能留在葡萄牙越久越好，甚至想去更高水平賽事，再在退役前返回東方龍獅。」他指出，香港球員跟在葡萄牙落班的球員最大分別不在身體質素：「而是欠缺紮實的基本功，這裏的人基本功一流，很少香港那種突然傳失波的情況出現。」

梁祐維與科瓦彼達迪簽下職業合約。（東方龍獅提供）

1月13日踏入18歲的「一仔」赴葡萄牙已年多，他坦言會掛念香港，「掛念時會去吃點心」，他早前亦獲媽媽及弟弟親身到葡萄牙探望，慶祝生日。