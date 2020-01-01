【港超聯】東方增兵盡攬兩大射手　李志堅盼解決球隊弱點

踏入新一年，港超聯球會積極為餘下半個球季做足準備，東方龍獅於元旦日宣布增援消息，一口氣羅致兩位射手盧卡斯及辛祖，盼解決上半季把握力欠奉的弱點。

東方於新一年首日即公布簽入兩位自由身前鋒，分別為前傑志中鋒盧卡斯，以及去季助大埔高舉聯賽錦標的射手辛祖，二人均簽約一年半。兩位新兵今日早上均有出席球隊操練，由於東方陣中不乏如迪高、艾華頓等巴西裔球員，他們跟新隊友都相處融洽。

盧卡斯與辛祖在前球會都穿起9號球衣，惟在東方因號碼已屬於另一前鋒慕沙，只能另擇號碼。（袁志浩攝）

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望披上港隊戰衣 盧卡斯決意留港發展

現年29歲的盧卡斯，2016至17球季曾跟李志堅於大埔合作，及後效力傑志，曾兩奪聯賽神射手，惟此子早前因紀律問題與「藍鳥」即時解約，兩周內即加盟東方。盧卡斯受訪時透露，自己收到來自馬來西亞、印尼、中國及本地球會的聘約，惟最終選擇留港，「我很渴望領取特區護照，再過多兩至3年就可以了，這裏能協助我達到此目標。屆時香港隊需要我的話，我當然也樂意穿上港隊戰衣。」

盧卡斯在「藍鳥」時與林嘉緯等做隊友，也跟前大埔兵如黃威、梁冠聰等並肩作戰，他指出熟悉的拍檔們也是選擇加盟的原因之一，他相信自己可盡快適應新環境。對於跟艾華頓及辛祖組成新進攻組合，此子認為問題不大，「早跟辛祖合作過，艾華頓也是位好球員，他角色跟費蘭度差不多，都是為我提供輸送。」盧卡斯將披起12號球衣比賽，他希望造就隊友贏取神射手獎項外，也期待助新東家再奪冠軍。

盧卡斯（左）投入操練，在傳媒面前表現積極。（袁志浩攝）

辛祖拒富力聘約 「這裏更快樂」

至於跟大埔的合約於昨天才正式完結的辛祖，早前指自己曾獲得東方跟富力R&F垂青。最終他選擇投效前者，並指跟多項因素有關，「教練向我展示出明年的計劃及目標，在這裏會有很好的未來；而球隊氣氛也甚佳，相信我在此會踢得更快樂。」一向以9號球衣示人的辛祖，在新球會將穿起90號，他稱希望跟堅sir延續去季的美好回憶，「兩位前鋒同時加盟，對球會是好事，我倆很熟識對方，球場上也會互相幫助。」

辛祖（右）相隔半個球季後跟李志堅再續前緣，也跟多位前大埔隊友再度合作。（袁志浩攝）

李志堅：保留武器 探索最佳陣式

東方主帥李志堅認為，兩名新援可解決球隊把握力不足的問題，並揚言兩人入球能力「有保證」，能為隊友增強信心。不過目前加上慕沙及艾華頓，球隊共有4名前鋒，他稱會繼續摸索陣式，令球員發揮最大作用，「艾華頓一向是『未來戰士（Terminator）』，每場都引得對手多張黃牌，希望新球員配合之餘，也不會失去此前球隊的武器。」他又補充，慕沙如獲友會招手，將會放人；也會繼續外借甚少上陣的球員至友會。