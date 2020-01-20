【澳網】歌芙再次首圈淘汰大威　星級觀眾見證費達拿輕鬆過關

澳洲網球公開賽在澳洲山火未熄時開賽，費達拿﹑威廉絲斯姊妹及大坂直美等著名球手在今日（20日）出戰。去年溫布頓網球賽一嗚驚人的小將歌芙（Coco Gauff），在首圈再戰大威，並再一次擊敗該「前一姐」，躋身次圈。

在3月才滿16歲的美國網球小將歌芙，去年在溫網打出驚喜，爆冷擊敗同鄉「大師姐」維納絲威廉絲，成為史上年紀最輕的球手打入大滿貫次圈，最終16強不敵夏納止步。但該名小妮子的表現，令不少球迷留下深刻印象。

今屆澳網女單首圈，歌芙巧合地再於首圈遇上大威，二人相差25年，在首盤鬥得相當激烈，各自打破對方一次發球局下戰至「Tie Break」，歌芙以細分7：5先下一城。大威在次盤開局即被破發球局，及後歌芙一直力保自己發球局，結果以6：3再取一盤，直落兩盤再次淘汰大師姐晉級。

歌芙（圖）繼去年溫網後，再度在大滿貫首圈淘汰大威晉級。（Getty Images）

澳網首日部份焦點戰果（按圖放大）

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歌芙再度擊敗經驗老到的大威，該名年僅15歲的小妮子表示，溫網的經驗對今仗有所幫助，「在今次再度在主場館出戰，以上次在溫網的經驗，大量觀眾並沒有對我有太大的影響，憑該仗的經驗亦使我對自己更有自信。大威絕對是個偉大球手，必須發揮個人能力才有望勝出，而今仗我十分專注在賽事中，今場勝仗顯示我在休季時的訓練並沒有白費。」

歌芙晉級次圈，將會遇上羅馬尼亞球手施史迪雅（Sorana Cirstea）碰頭，爭奪第三圈的席位。

澳網首日賽事因天雨關係延期。（Getty Images）

另外，「瑞士天王」費達拿面對史堤夫莊遜（Steve Johnson），結果以81分鐘便直落三盤輕鬆晉級，而周杰倫夫婦亦是座上客，費達拿與周杰倫夫婦二人曾經在上海見面，成為今仗亮點之一。

女單方面，衛冕女單冠軍大坂直美，連同細威及姬維杜娃亦直落兩盤擊敗對手晉級。而戰畢澳網後掛拍的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪同樣過關。

周杰倫與昆凌夫婦亦是座上客，成為今仗「彩蛋」。（影片截圖）