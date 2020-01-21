【英超】哥迪奧拿批三日一賽將帥皆疲　「一年有400日才夠」

球迷，今晚又有英超。由於本周末上演足總盃第四圈賽事，英超提前於周中上演。 球員在短短4、5天兩戰英超，疲累與傷患揮之不去。曼城領隊哥迪奧拿在賽前記者會吐苦水，認為足球應重質不重量，減隊減賽才是辦法，「沒有足球，人可以如常生活」。

曼城在上周六（18日）主場遭水晶宮迫和2：2，今晚深夜作客錫菲聯。兩名在水晶宮一仗正選上陣的守將史東斯及班捷文文迪，在賽後分別出現微傷及肌肉疲勞，今仗前需接受體測。至於季初重創膝部的中堅拿樸迪已經復操，但狀態未足以應付比賽。

哥帥坦言比賽太多，球員與球迷都厭倦，應該減隊減賽。（路透社）

英超強隊之苦，在於一周三賽如家常便飯。如曼城這陣子要應付足總盃，下月又要準備歐聯淘汰賽。聖誕開始，英超球員屢傳重傷消息，熱刺的哈利卡尼及曼聯的拉舒福特，休戰以數月計。哥帥在賽前記者會坦言不感驚奇，因為賽事「多得滯」，「一年有400天才足夠消化，然後又會出現新的比賽」。

史東斯剛仗對水晶宮踢足全場，賽後出現微傷。（Getty Images）

哥帥續指，所有領隊都投訴過賽程過密，但賽會置若罔聞，球員只得「硬食」。「每隔兩三天一場，重覆又重覆，球員受罪」，哥迪奧拿說，「身體叫停，卻不能停，球員終於受不住倒下。」

拉舒福特背部受傷，可能休養至季尾。哥帥坦言可惜，但不感驚奇。（Getty Images）

他認為只有減少隊伍、比賽和賽事，方可以提升球賽質素，而且球員、領隊，甚至球迷，都是好事。減少足球的生活，哥帥有何看法？「球員和球迷，都會更享受球賽。沒有足球，人可以如常生活。他們可以去劇院、戲院、餐廳，去看煙花。」