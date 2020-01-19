【英超】曼城阿仙奴齊失分　哥迪奧拿未能以勝仗慶祝生日

曼城與阿仙奴兩支「Big 6」球隊在主場分途出擊，可惜未能全取3分。曼城在末段經歷戲劇性的8分鐘，阿古路梅開二度，一度助曼城反先，可惜費蘭甸奴「擺烏龍」，結果以2：2賽和痛失兩分；阿仙奴在領先下被錫菲聯末段追平1：1。

曼城主場出擊，主帥哥迪奧拿派出阿古路﹑史達寧及貝拿度施華攻堅，迪布尼及大衛施華的「雙核心」一同任正選。「藍月亮」在開賽早段已有不少埋門，短短22分鐘已錄得8次，使水晶宮的後防風聲鶴唳，迪布尼的罰球直射中門楣，但仍然未能射破水晶宮大門。相反，水晶宮首次中目標攻勢便建功，加利卡希爾接應角球二傳予由愛華頓外借的辛克杜辛（Cenk Tosun）近門頂入，在39分鐘先開紀錄。

曼城下半場積極反撲，希望盡早收復失地，及後更換入加比爾捷西斯，他入替後隨即以小組入楔取得起腳機會，可惜越楣而過。簡斯路右路傳中，水晶宮守衛查洛列迪禾特（Jairo Riedewald）攔截傳中球後省中手部，經過視像助理裁判（VAR）後並不構成12碼，主場球迷噓聲四起。

愛華頓借將辛克杜辛近門建功，水晶宮首次攻門便取得入球。（路透社）

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爭議手球未有判12碼，曼城並未言棄，後備入替的加比爾捷西斯妙傳予阿古路建功，在82分鐘追成平手，阿古路在5分鐘後接應文迪的傳中，無人看管下頭槌彈地破網，梅開二度並為球隊反超前。不過，水晶宮的韋費特沙夏隨後左路快放傳中，間接使費蘭甸奴「擺烏龍」，追成2：2，曼城未能以勝仗慶祝哥迪奧拿生日。

阿古路在比賽末段梅開二度，一度為球隊反超前2：1。（路透社）

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+ 3 + 2

阿仙奴上輪聯賽被水晶宮迫和，隊長奧巴美揚直接領紅牌被逐，今仗需要「坐波監」，主帥阿迪達改以拿卡錫迪取代奧巴美揚的箭頭及隊長一職，配合尼高拉斯比比及小將馬天尼利。兵工廠完半場前終打開紀錄，馬天尼利接應沙卡傳中近門建功，攻入今季聯賽第2個入球。不過，球疋下半場未能擴大領先優勢，費歷克在83分鐘抽射建功，追成1：1平手。

馬天尼利門前近射建功，為阿仙奴在上半場完結前打開缺口。（路透社）

由諾域治主場鬥般尼茅夫的「護級大戰」，般尼茅夫隊長史堤夫曲克（Steve Cook）在門將失位後，在禁區內護空門心切，化身門將飛撲以手擋走皮球，雖然皮球如願中柱出界，但曲克卻被球證紅牌驅逐離場，更被普基12碼中鵠，結果保持勝果至完場，取得寶貴3分。

護空門心切的曲克，在禁區內犯手球更被逐離場。（Twitter截圖）

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