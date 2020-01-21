【港超聯】球會憂改制弊多於利　富力為戰亞冠設港超獨立部門

足總早前編寫《對談港足── 展望2025策略計劃》，當中提及港超或會在2023改制，由以往9月至5月，改為1月至12月間進行。足總今日（21日）舉辦座談會，邀請10間港超球會代表出席交換意見。

就《2025計劃》中建議港超改制，屆時港超聯於夏季或需在平日晚間作賽，以避開炎熱天氣。富力R&F的港超專員許世競提出，目前燕子崗的燈光系統並不適合「踢夜波」。而足總董事兼冠忠南區會長黃良柏則表示，球會間普遍擔心此舉讓入場人數大減、影響收入，對此皆有保留。

若港超聯改制後於7至9月間作賽，或有機會因避開炎熱天氣而統一於平日晚間比賽，不過此舉將引起多項問題。（資料圖片）

球會代表提憂慮 夏天作賽問題多

另外，若港超落實於2023/24球季從跨年制轉成年度制，即2023年5月尾完季後，新球季需待至2024年1月才展開，變相出現近6個月的交接期。愉園董事潘文迪指出，球會需為此而深思熟慮，「球員在這段期間沒有比賽，他們是否放有薪假？球會應何時展開季前集訓？大家都要思考如何處理。」他又擔心足總難以解決場地問題，「康文暑於每年7至9月保養場地，如果港超轉制，他們難道會為我們而改變保養時間？」潘文迪補充，相信年度制定必也需套用於甲、乙、丙組等低組別聯賽，惟此舉屬「大型工程」，足總需諮詢更多球會意見。

球員出身的潘文迪以愉園董事的身份出席座談會，他認為轉制的交接期長達約半年，球會需考慮球員薪金及訓練安排等因素。（袁志浩攝）

是日座談會的另一議題，就跟港超球會的青訓及資助有關。潘文迪透露，足總有意於下季起要求港超球隊擁有自家U14、U16及U18梯隊，以加強培訓青年球員。黃良柏就表示，足總在此方面會提供更多資助，「部份球隊希望足總可補助球場租金，減輕負擔。足總將分兩級別去提供資助，但條件仍有待落實。」

足總近年加大力度推動青訓，來季對港超球會旗下梯隊有更高要求。不少球隊都選擇跟本地足球學校合作，如富力跟自由人足球會。（自由人足球會Facebook）

富力主場來季不變 為港超隊設獨立部門

席上有球會亦談到富力主場燕子崗的情況，許世競接受查詢時透露，預計球會長遠仍會維持以燕子崗作主場，「這半季大家都認為燕子崗的草地及更衣室質素有改善，搬主場會有風險，我們不排除這可能性，但完季會再收集建議，現階段會專注於維持燕子崗的環境。」

燕子崗球場的質素一向為人詬病，惟富力季前為場地進行大翻新，來季有望沿用此位於廣州的主場。（資料圖片）

富力目前於港超高鋸榜首，若最終奪冠，或有機會代表香港參加來屆亞洲賽。季前富力曾稱會跟亞洲足協相討有關申領亞洲賽牌照事宜，惟因港超隊跟中超隊之間缺乏「獨立性」而令進度停滯不前。許世競回應稱，目前並未有任何有關申領牌照的消息，不過球會高層已作詳細部署及考慮，「現時富力R&F的基層工作，會慢慢跟廣州富力保持距離。球會內大部份同事原先兼顧兩邊的工作，但現在港超隊已設立擁有5人的獨立部門，主要跟競賽等核心事務相關，商業、公關等部門雖未分拆，但日後也會以此方向為目標。」