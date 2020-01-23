【英超】曼聯鋒線乏力　主場淨吞般尼兩蛋

射手拉舒福特背脊骨裂缺陣，曼聯於香港時間周四（23日）凌晨主場迎戰般尼，前鋒線續繼乏力，在上、下半場各失一球的情況下，繼去仗淨吞榜首的利物浦兩蛋，再度以0：2落敗；般尼的兩名入球功臣分別是基斯活特與積洛迪古斯。

除了拉舒福特因壓力性骨折需要養傷最少6周而缺陣，曼聯今仗可謂排出強陣，馬迪、丹尼爾占士、安迪亞斯皮利拉負責提供「彈藥」給馬斯亞攻堅，中堅菲爾鍾斯坐鎮後防。然而，戰況進展不似預期，「紅魔」久攻之下，真正有威脅的射門不多，上半場兩次最「近磅」的攻門均是靠右閘雲比沙卡助攻傳中，可惜接應的馬斯亞未竟全功。般尼由基斯活與積洛迪古斯任雙箭頭，儘管落於下風，但仍能在39分鐘把握一個罰球機會，由中堅美爾二傳給基斯活窩利勁射破網。

換邊後，曼聯調入射手美臣格連活，可是未能收復失地之餘，還在56分鐘再次失守，積洛迪古斯在禁區於後衛力壓下窄角度射出一記世界波，皮球中楣彈入成2：0。曼聯仍盡力嘗試在7萬3000多名球迷面前扳回面子，只是後備入替的梳爾雖在完前場頂入，惟因被判推人而入球無效，紅魔於聯賽主場連續9場不敗的紀錄亦告終。

般尼作客奧脫福爆冷以2：0擊敗曼聯。（路透社）

李斯特城及熱刺均在主場獲勝

其他賽果，李斯特城主場以4：1擊敗韋斯咸，班尼斯及彭利拿於上半場各入一球，下半場韋斯咸由麥克盧保射入12碼，但其後艾約斯佩雷斯連下兩城助主隊勝出。另一仗，連續3場「食白果」的熱刺主場勝諾域治2：1，迪利阿里及孫興民在上下半場各建一功。積分榜方面，李斯特城24戰48分排第3位。曼聯與熱刺同得34分，分別排在第5及第6位。

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