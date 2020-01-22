【英超】簡迪中圈滑倒導致馬天尼利單刀射入　謝拉特躺着也中槍

車路士對阿仙奴的英超倫敦打吡戰，兩隊踢成2：2，各自都有後防失誤，除了阿仙奴中堅梅斯達菲回傳「到喉唔到肺」，令到拍檔大衛雷斯不得不侵犯單刀的譚美阿巴謙外，素來以穩健見稱的車路士防中尼高路簡迪亦出洋相，防守阿仙奴的反擊時在中場滑倒，令到加比爾馬天尼利可以暢通無阻射入。

28歲的尼高路簡迪被視球壇最強的防守中場，擁有跑不完的氣力，覆蓋範圍極大，他助李斯特城封王的那年，已經有網民笑稱「地球有70%由海洋覆蓋，餘下的都是簡迪」。

然而，這名以攔截及穩健見稱的法國防中，在當地時間昨晚（1月22日）的英超都有失手的時候，他代表車路士對阿仙奴，在63分鐘，當時是車路士角球進攻，中堅都上前助攻，只留簡迪一人守在最後，以防阿仙奴反擊。

簡迪（右）今場正選上陣，代表車路士鬥阿仙奴。（路透社）

阿仙奴中堅梅斯達菲頭槌解圍，巴西前鋒加比爾馬天尼利禁區外接應，馬上加速帶波上前，拋離追在他身後的車路士球員。在馬天尼利面前的，只有簡迪一夫當關，而簡迪身後，就只餘門將阿列沙巴拿加。

究竟世界第一防中會如何處理這種情況？結果令人意想不到，簡迪在中圈滑倒在地上，就算想用手拉，也拉不到馬天尼利。馬天尼利長驅直進，引用一句籃球術語，由「東岸帶到西岸」，單刀射入，為阿仙奴追成1：1平手。最終，兩隊踢成2：2。

簡迪跣腳一刻片段：

簡迪這一滑，相片及截圖在網上廣傳，但一人躺着也中槍，就是謝拉特。因為謝拉特在13/14球季代表利物浦對車路士時，在後場滑倒，令到丹巴巴亞單刀射失入，那場利物浦不但輸波，還輸了聯賽冠軍。有網民就將當年謝拉特的「世紀一滑」跟昨晚簡迪的滑倒作比較。

謝拉特躺着也中槍：

Kante actually slipped at same spot as Gerrard. Mad. #CHEARS pic.twitter.com/hxmjgY2Y5t — Omorefe (@TheBlavkefe) January 21, 2020