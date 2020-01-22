【英超】曼聯借將撲出捷西斯12碼　曼城靠阿古路後備建功挫錫菲聯

曼城在昨晚英超輪換陣容，由「耶穌仔」加比爾捷西斯擔正，但他射失12碼，還是靠後備入替的阿古路一箭定江山，助曼城作客以1：0擊敗錫菲聯。除全取3分外，曼城今場還有個好消息，法國中堅拿樸迪養傷143日後復出，紓緩後防人手短缺的問題。

曼城在當地時間昨晚（1月21日）作客錫菲聯，輪換部份主力，阿古路先列後備，由加比爾捷西斯及馬列斯擔正，法國中堅拿樸迪養傷143日後復出，與奧達文迪及費蘭甸奴一起踢中堅。

法國中堅拿樸迪養傷143日後復出，紓緩曼城後防人手短缺的問題。（路透社）

甸恩軒達臣救出史達寧的射門。（路透社）

曼城形勢佔優，史達寧及奧達文迪在上半場都有埋門，但被錫菲聯門將甸恩軒達臣一一撲出。這名由曼聯外借的英格蘭小將表現突出，在36分鐘更救出加比爾捷西斯的12碼，但慢鏡所見，捷西斯起腳的一刻，甸恩軒達臣已經離開門線。當然，捷西斯的12碼水平亦有待改進，他在英超處理過5次12碼，射失的竟比射入多，入兩球而失3球。

加比爾捷西斯在36分鐘主射12碼。（路透社）

甸恩軒達臣勇救加比爾捷西斯的12碼。（路透社）

甸恩軒達臣救出加比爾捷西斯12碼片段：

遲遲未開紀錄，曼城只好派阿古路上陣。（路透社）

半場與錫菲聯踢成0：0的曼城，在67分鐘調走捷西斯，由阿古路入替，很快就見到效果。在73分鐘，阿古路盡顯其門前嗅覺，接應奇雲迪布尼的右路傳中，快一步射入，為曼城打破僵局。這是阿古路近4場聯賽射入的第7球。迪布尼亦錄得今季第15次助攻，他是英超史上首位在3個球季的助攻數目都達15次的球員，他在2016/17球季有18次助攻，而2017/18球季則有16次。

阿古路上陣後不久即建功，為曼城打破僵局。（路透社）

阿古路入球片段：

末段，史達寧都有擴大比數的機會，但未能把握，最終曼城靠後備的阿古路一箭定江山，以1：0贏錫菲聯全取3分，以51分續排次席。賽後，曼城領隊哥迪奧拿說：「我們賽前就知今場難踢，在上半場，對方門將表現出色，救出12碼外，還有兩次精彩的撲救。這場勝仗對我們獲得下屆歐聯資格十分重要。在上半場，我們有點綁手綁腳，但下半場踢出風格，不過我們其實全場都控制大局。」

阿古路與助攻的迪布尼擊掌慶祝。（路透社）

對於捷西斯射失12碼，哥迪奧拿表示會檢討「劊子手」人選，他說：「我一直都對主射12碼的球員充滿信心，但或者我要決定誰負責操刀。我不要針對加比爾，因為阿古路及史達寧都射失過，我們這方面並不穩陣。尤其在盃賽的淘汰階段，這些細節足以影響勝負。我們一定會檢討，我需要決定射12碼的人選。」

今場哥迪奧拿有個喜訊，就是拿樸迪復出。他說：「我們都十分掛念他。試想像吧，如果一支世界最好的隊伍，缺少了他們最好的中堅。我們都知道他未有足夠狀態踢90分鐘，但他是個非常優秀的球員，這是我們的好消息。」拿樸迪今場在78分鐘被換走。