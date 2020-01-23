【英超】熱刺門將洛里斯提早復出　難抵「傷追人」雲克斯須休養

熱刺守齋近一個月，面對包尾的諾域治，幾經辛苦贏2：1取得新一年首場勝仗。領隊摩連奴坦言球隊不幸傷兵滿營，需要加強攻力時「冇掣撳」。 全取三分之外，最大喜訊是正選門將洛里斯提早復出。不過，摩連奴形容這是「沉痛決定」，犧牲了上仗救出12碼的加沙寧加。

熱刺首席射手哈利卡尼腿筋受傷而提早收咧，今戰為求爭勝，所有可以上陣的攻擊球員均正選上陣。熱刺於上半場38分鐘由迪利阿里接應奧里亞傳中而先開紀錄，但賴恩施斯隆下半場侵犯麥斯艾朗斯而被判罰12碼，由迪姆普基於下半場70分鐘扳平。阿里9分鐘後接應盧施素傳球入楔起腳，皮球彈高後孫興慜趕到「執死雞」，奠定勝局。

熱刺球員穿上賀年T恤熱身。（Getty Images）

得勝當然可喜，摩連奴面對傷兵名單，則有可喜也可悲。摩連奴賽後坦言傷兵問題令他調整戰術時費煞思量，「望望後備席，沒有攻擊球員。換走拉美拿，因為他已疲憊，不過球員應對得好，取得第二球。」

摩連奴指熱刺飽受傷兵問題困擾，賽事中變陣時限制甚大。（Getty Images）

門將洛里斯去年10月對白禮頓一役手腕重傷，原定2月初才可復出，突然於今仗提早復出，即重新擔任隊長，未受太多考驗，面對迪姆普基主射12碼，捉到路亦撲得到，可惜未能阻止入球。摩連奴稱「世上其中一位最佳門將」復出固然令人興奮，但把加沙寧加重列後備是艱難決定，「我思考了很久，必須冷靜決定。這些決定有時必須做，但沉痛。還好加沙寧加很好，作為洛里斯的好朋友，會為他復出感到歡喜」。

洛里斯（中）撲救普基的12碼，雖然觸及皮球，但無法阻止入網。（路透社）

哈利雲克斯（中）因傷離場，摩連奴指並非太嚴重。（Getty Images）

球隊一再受傷患困擾，洛里斯復出了又到雲克斯勇戰受傷，難怪摩連奴無奈說了一句「冇得頂」，「雲克斯足踝有問題，應該只須休息數星期，不是數月」。