【英超】李斯特城大勝華迪傷出　熱刺取今年聯賽首勝

多名英格蘭前鋒在今季英超表現突出，但他們不幸同受傷患困擾。 李斯特城在主場以4：1擊敗韋斯咸，但前線主力華迪在上半場末段因傷退下火線。 另外，有射手哈利卡尼養傷的熱刺，在踏入2020年後終於打開勝利之門，憑孫興慜的入球力克諾域治，全取3分。

李斯特城在主場迎戰韋斯咸，在上半場23分鐘由哈維班尼斯（Harvey Barnes）先開紀錄，而助攻的列卡度彭利拿在上半場補時階段再下一城，在上半場完結時領先2：0。雖然韋斯咸在下半場早段由隊長盧保的12碼追成1：2，但李城的艾約斯在末段梅開二度，助球隊在主場奠勝，以4：1擊敗韋斯咸，續居聯賽榜的第3位。

艾約斯在比賽末段梅開二度，為李斯特城奠定勝局。（Getty Images）

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雖然李斯特城在主場大勝一仗，可惜付上代價，在射手榜以17球高踞榜首的華迪，在今仗上半場末段一次解圍後，不慎觸傷左腳大腿被調離場，要由伊恩拿祖入替。

英格蘭本土前鋒在今季英超射手榜位處前列，但他們卻似受傷患魔咒所困，哈利卡尼與拉舒福特分別需要休息數月，對英格蘭出戰歐洲國家盃的部署已有一定影響。另外李城主帥羅渣士亦早已明言，華迪並沒有意欲重披國家隊球衣。

李斯特城尖刀華迪在上半場末段受傷離場。（路透社）

孫興慜頭槌奠勝 隊長洛里斯復出把關

傷兵「一籮籮」的熱刺，在踏入新一年後，聯賽連續3仗不勝並顆粒無收，今仗主場面對榜末的諾域治，終於在2020年「開齋」。迪利阿里在上半場38分鐘接應奧里亞的傳中撞射得手，為熱刺攻入2020年的首個聯賽入球。賴恩施斯隆在下半場中段禁區內踢跌對手，普基12碼一射中鵠追平，幸好孫興慜在79分鐘門前補加一頭建功，協助熱刺取得今年首場聯賽勝仗。

迪利阿里為熱刺攻入2020年的首個聯賽入球。（Getty Images）

早已傷兵滿營的熱刺，在今仗恐再添一員「十字軍」，中場哈利雲克斯在下半場因傷被調離場，主帥摩連奴亦對此大感無奈，「當其他強隊如曼城及車路士需要增強功力時，他們可以換入阿古路或巴舒亞伊，但球隊因為太多傷兵的關係，在板凳上的攻擊球員選擇不多。球隊十分欠運氣，當洛里斯復出時，雲克斯卻受傷離場。」摩連奴及後表示雲克斯或休養數周，並非數月，對熱刺而言亦是不幸中之大幸。

哈利雲克斯因傷退下火線，熱刺的「十字軍」名單或再添一員。（Getty Images）