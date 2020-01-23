【鼠年2020】利物浦沙拿夥洛夫雲拍賀歲片　乒乓球矛盾大對決爆發

鼠年將至，英超球隊利物浦拍片賀年，以「賀歲片」為穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及洛夫雲（Dejan Lovren）解決二人間的「矛盾」：誰的乒乓球技更佳？

沙拿及洛夫雲場內場外老友鬼鬼，原來二人更是乒乓球波友，有機會就執起球拍切磋一番。

作為職業足球員，玩什麼運動都會有競爭之心實屬正常，所以二人都打得特別認真，但似乎沙拿技高一籌，所以洛夫雲不時都輸得不甘心。

洛夫雲曾輸給沙拿，面露不甘之情。（網上圖片）

沙拿與洛夫雲是乒乓球波友。（網上圖片）

為慶賀鼠年到來，利物浦讓二人進行一場乒乓球大戰，更以「決勝局（The Decider）」形容今戰，讓二人解決「誰的球技較好」這一個疑問。

司職後衛的洛夫雲及前鋒的沙拿，於乒乓球檯上風格卻與他們的踢波風格完全相反。洛夫雲乒球球風積極進取，相反沙拿十分保守，以鐵壁防守等對手出錯。

洛夫雲打法極進取，但曾兩度「抽空氣」。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

洛夫雲首局很快就取得領先，但亦出現過大板正手抽擊卻「抽空氣」的低級錯誤。未知是否在鏡頭前打乒乓波，沙拿表現有點緊張，數度回擊都打出檯，讓洛夫雲取得首局。沙拿次局扳回一城，二人決定決勝局以先取得21分者勝出。

沙拿輸了，但指今次輸波並不代表洛夫雲球技比自己好。（網上圖片）

沙拿：你贏不代表你更好

洛夫雲一度拉開比數至15：10，兩人更因為一球觸網球發生爭執，其後沙拿發動猛攻，慢慢收窄差距，但洛夫雲頂住壓力，最終贏得決勝局，以2：1擊敗沙拿，贏得獎盃。

不過沙拿賽後不服氣，跟洛夫雲說：「你贏了兩局不代表你球技較好，你今場贏了，但不代表你比我強。」不過，二人最後仍十分君子地握手。

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