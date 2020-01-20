【英超】利物浦延續強勢將帥未敢鬆懈　艾利臣獻助攻狂奔全場慶祝

利物浦繼續銳不可擋，在英超次循環的「雙紅會」兩球淨勝曼聯，在聯賽榜大幅領先曼城16分，但紅軍將帥亦未敢鬆懈，需要繼續專注在下場賽事。

曼聯是今季唯一一支球隊在利物浦身上取得分數，在缺少拉舒福特下，今仗作客晏菲路球場，但利物浦沒有再度失分，憑雲迪積克及沙拿各建一功，結果主場兩球淨勝曼聯。紅軍在主場報捷後，今季已錄得21場勝仗，續以64分高踞榜首，並與次席的曼城拉開16分的差距，更有望在下輪補賽後擴大至19分。

雲迪積克取得今季英超第4個入球。（Getty Images）

雙紅會：沙拿力壓對手起腳，終在補時階後為利物浦射成2：0。（路透社）

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在「雙紅會」中贏波，往往對兩支球隊有額外的意義，利物浦今仗除了延續今季聯賽不敗走勢外，在晏菲路亦保持超過1000天在聯賽不敗。

另外，今仗亦是主帥高普帶領利物浦以來的第150場勝仗，並在榜首遙遙領先，球迷對球隊優勢當然相當高興，奪冠之歌的聲音在晏菲路中響徹雲霄，但高普不敢鬆懈，「球迷們並非首次高唱這首歌，他們慶祝當然沒有任何問題，但我們不能就此鬆懈，這場勝仗同樣得到3分，我們必須要繼續專注。」

利物浦守衛阿歷山大阿諾特今仗再度交出助攻，雲迪積克將他轉化為入球，今季累積第5個死球助攻。阿歷山大阿諾特在賽後同樣表示，雖然在聯賽榜上遙遙領先，但在更衣室無人談論關於奪冠的事情，「縱然球隊擁有相當明顯的優勢，但如今仍剩餘16場聯賽，一切亦言之尚早，所以在球隊更衣室並沒有討論這件事，我們全隊亦專注在下仗中，鬥狼隊將會是一場硬仗。」

利物浦在榜首的16分優勢，但高普依然表示不能鬆懈。（路透社）

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另外，利物浦門將艾利臣比加在完場前大腳長傳助攻，沙拿單刀奠定勝局，令人憶起當年連拿助攻托利斯，而沙拿建功後，艾利臣同樣是狂奔全場跑向另一端與沙拿慶祝，場面仿如往昔。

艾利臣交出助攻後，狂奔全場與沙拿相擁。（路透社）