【空手道】劉慕裳2020超聯首站出擊　明撼世界第二選手爭銅牌

世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）重燃戰火，港隊共派出3男3女出戰2020年第一站巴黎站，其中東京奧運積分穩列第4的劉慕裳昨日（24日）在女子個人形率先出擊，於分組賽過關斬將後順利躋身明日的銅牌戰，將與老對手、東奧積分與世界排名均排第2的日本女將清水希容爭奪鼠年第一牌。

Grace自去年中起穩列東京奧運積分第4，很大機會能奪得東奧入場券。（資料圖片/鄭子峰攝）

2020東京奧運在即，各國強手均積極搶分，力保排名以取得東奧資格。一直發揮穩定的香港空手道女將劉慕裳（Grace），周五於女子個人形分組賽先以26.2分、挾小組首名突圍而出晉級，其後再打出25.22分力壓取得24.94分的日本選手大野ひかる（Ono Hikaru）列小組第一再闖一關。進入第3輪，Grace雖以穩定發揮獲得26.02分，惟同組強敵「世界一姐」西班牙的Sandra Sanchez Jaime技勝一籌並取得27.54分，大野ひかる（Ono Hikaru）又以26.38扳回一城，最終Grace以第3名落入銅牌戰，將與上站馬德里站亞軍的清水希容再分高下。

Grace（右一）先後到日本與美國特訓，狀態大勇。（劉慕裳Facebook）