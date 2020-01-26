【西甲】巴塞隆拿不敵華倫西亞　斯迪恩批巴塞兵不理解作戰指示

巴塞隆拿被譽為「地上最強」，是因為他們地面進攻變幻莫測，可謂近年地面進攻的「代名詞」。不過巴塞新帥斯迪恩（Quique Setien）在周日不敵華倫西亞後，批評球員作太多無謂傳送，「為交而交」，似是指桑罵槐。

華倫西亞多得佐迪艾巴（Jodi Alba）的烏龍球，以及麥斯高美斯（Maxi Gomez）的入球，主場以2：0擊敗巴塞隆拿。

巴塞隆拿早前突然宣布換帥，解僱華維迪（Ernesto Valverde），由斯迪恩代替。這名前貝迪斯主帥今仗輸波後，批評球員不明白其戰術要求。

巴塞隆拿今季突然換帥。（路透社）

斯迪恩賽後批評球員表現。（路透社）

「實情是我們表現不太好，」61歲的斯迪恩賽後說：「尤其是上半場，我們未能找到方法去撕破華倫西亞的防守，我們的球員好像不太明白一些事，而華倫西亞就利用了我們的失誤。」

巴塞中場保斯基斯（Sergio Busquets）則認為換邊後表現已大有改善：「撇除輸波，我們下半場踢得很不錯，控制球賽且創造了一些機會，但今時今日贏波要靠入波多，華倫西亞把握住他們的機會。」

斯迪恩批評球員傳送「為交而交」。（路透社）

正面衝擊巴塞足球哲學？

雖然保斯基斯認為球隊表現可接受，但斯迪恩認為：「我們企位有點問題，我們作出很多沒有意義的傳送，只是為交而交而已。」這名熱愛下棋的教練又說：「他們仍不明白一些戰術上的細節，也許是我們沒有交代清楚吧。」

巴塞在斯迪恩首戰主場鬥格蘭納達，全場作出了逾1000次傳球，但全場只得6次攻門中目標，要到76分鐘才由王牌美斯（Lionel Messi）入波一箭定江山。

巴塞隆拿在斯迪恩領軍下吞下首敗。（路透社）

斯迪恩的足球生涯雖然一直與巴塞隆拿沒有太多交集，但其足球哲學與「地上最強」相似，更多次自稱是巴塞隆拿一代教頭、荷蘭名將告魯夫（Johan Cruijff）的門徒。

不過，如今的巴塞已非告魯夫年代的巴塞，轉變之下似乎令到斯迪恩感到不滿，就算冒險惹來球員不滿，也要選擇正面衝擊今日的巴塞足球哲學。