【西甲】沙維婉拒執巴塞教鞭　「巴塞主帥依然是我的夢想工作」

巴塞隆拿早前解僱華維迪後，名宿沙維及普捷天奴亦盛傳是大熱的繼任人，最終由前貝迪斯主帥斯迪恩走馬上任。留任卡塔爾球會艾薩德主帥的沙維承認巴塞方面亦與他接觸，但認為現時並非最佳時機。

巴塞隆拿在前領隊華維迪的帶領下，雖然連奪兩季西甲錦標，但他在西班牙超級盃被馬體會反勝後，在周一（13日）正式被巴塞解僱，結束兩年半的巴塞主帥生涯。巴塞委任前貝迪斯主帥斯迪恩（Quique Setién）擔任領隊一職，並簽約兩年半。

斯迪恩取代華維迪，接任巴塞主帥一職。（Getty Images）

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由巴塞隆拿傳出有意易帥起，名宿沙維的名字多次出現，更有指巴塞方面派人赴卡塔爾，邀請沙維回歸繼任主帥一職。現任艾薩德主帥的沙維，在卡塔爾盃決賽前的記者會，承認巴塞曾向招手，並解釋拒絕的原因，「巴塞隆拿的體育總監及行政總裁曾與我在多哈見面，邀請我執教巴塞，但我認為這個邀請來得太早，並未有充足準備的情況下，所以我抗拒了他們。不過，巴塞主帥依然是我的夢想工作，希望有朝一日可以執教巴塞。」

沙維由去年7月起執教鞭，並贏得執教生涯首項錦標。該名39歲的少帥表示現時可以再度專注在艾薩德的事務上，「當我收到這個消息後，我先後告訴家人及球員，在近3日我並不在最佳狀態，但現時我可以全心專注在球會事務上。」沙維亦表示他十分喜愛巴塞新帥斯迪恩的風格，並祝願斯迪恩在巴塞一切順利。

沙維親認巴塞高層曾經接觸他，但他拒絕了巴塞主帥一職。（資料圖片）

斯迪恩在上任後組織全隊的聚餐，與一眾球員打好關係，根據西班牙傳媒《世界體育報》報道，除了受傷的蘇亞雷斯及迪比利外，大部分一隊成員亦有出席。