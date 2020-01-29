【英超】傳巴塞隆拿欲得奧巴美揚　阿迪達：100%想阿仙奴射手留隊

英國傳媒最近突然傳出，巴塞隆拿有意羅致奧巴美揚（Pierre Aubameyang），更指西甲班霸會在冬季轉會窗完結前提出收購。「兵工廠」教練阿迪達（Mikel Arteta）近日表示會全力留住陣中首席射手。

英國傳媒最近屢次傳出，巴塞隆拿因前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）膝蓋受傷，需接受手術面臨長期缺陣，欲購入奧巴美揚作替補。英媒強指仍未收到巴塞已報價的消息，強調巴塞會在轉會窗完結前出手。《每日郵報》更指出，阿仙奴正等待巴塞隆拿出價，考慮是否放人。

奧巴美揚有意離隊。（Getty Images）

有傳奧巴已告知球隊不會續約。（Getty Images）

據悉，奧巴美揚已告知「兵工廠」不會續約，極之希望可以投靠一隊歐聯球隊，所以令到巴塞傳聞更加甚囂塵上。英媒指阿仙奴可能會向巴塞索價5000萬鎊，也許會成為今次交易能否成事的關鍵。阿仙奴現時排在英超第10位，與第4名的車路士相差10分。

阿迪達希望留住奧巴美揚。（Getty Images）

阿迪達留人=不減價？

阿迪達日前向傳媒表明希望現時停賽的奧巴美揚留隊：「我100%想奧巴能留隊。我很高興能與他共事，我急不及待讓他停賽處分完結後即時上場。」英媒認為，12月才上任的阿迪達留人之餘，亦是向巴塞表明，不會因為奧巴美揚合約還剩18個月就減價。英媒指出，萬一收購奧巴美揚失敗，就會盡快向華倫西亞前鋒洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno），或摩納哥的賓耶達（Wissam Ben Yedder）埋手。

奧巴美揚2018年1月以6375萬歐元，由多蒙特轉投阿仙奴，現年30歲的他至今為阿仙奴上陣91場入57球，今季22場英超攻入14球，為球隊首席射手。