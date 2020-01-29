【英超】曼聯球迷「裝修」高層大宅　球會加碼接近簽入士砵亭中場

臨近轉會窗結束，曼聯羅致士砵亭中場波基斯費南迪斯的交易終於有突破性發展，權威媒體《BBC》稱，曼聯開出連附加條件總值8000萬歐元的轉會費，接近簽入費南迪斯。 另外，懷疑有球迷昨晚到曼聯執行副主席活華特的家門外縱火及塗鴉，曼聯官方發聲明譴責，指涉事者將被罰終身不得入場觀賽，而且會面對刑事起訴。

在整個冬季轉會窗，曼聯就波基斯費南迪斯（Bruno Borges Fernandes）的轉會費與士砵亭拉鋸，一直未能達成協議，直至昨晚（1月28日）多間英國傳媒披露，曼聯接近簽入這名25歲葡萄牙國腳中場。

波基斯費南迪斯（右）是葡萄牙國腳。（Getty Images）

曼聯最新加碼，滿足士砵亭的要求，開出連附加條件總值8000萬歐元的轉會費，其中5500萬歐元為基本轉會費。附加條件方面，如果費南迪斯達到如上陣次數等較易達標的條件，曼聯將多付1000萬歐元；如果費南迪斯達到如贏得金球獎等較難的條件，曼聯還要向士砵亭多付1500萬歐元。

曼聯提升出價，除了因為轉會窗即將關閉外，昨日還傳出巴塞隆拿加入戰團的消息。有報道稱，巴塞欲簽入費南迪斯，之後將他外借到華倫西亞，作為他們羅致華倫射手洛迪高摩連奴的條件。

波基斯費南迪斯近兩季在士砵亭表現搶鏡，進攻銳利，吸引到不少豪門青睞。（Getty Images）

待士砵亭收到曼聯的文件後，相信費南迪斯會在48小時內飛到曼徹斯特體測及簽約。他應該無法趕及周三晚的英格蘭聯賽盃4強作客曼城上陣，最快要到周末聯賽對狼隊才有機會披甲。交易落實的話，這宗會是今個冬季轉會窗最高身價的轉會。

費南迪斯在2017年以720萬鎊由森多利亞轉投士砵亭，為球隊137次上陣入64球，在18/19球季贏得葡萄牙盃，他個人贏得17/18及18/19球季的葡超最佳球員。他19次為葡萄牙國家隊上陣，贏過歐國聯錦標。這名攻擊型中場的入球、助攻、製造機會、射門等數據，皆在今季葡超名列前茅。

曼聯執行副主席活華特的大宅昨晚遭球迷破壞。（Getty Images）

此外，曼聯成績疲弱，懷疑有曼聯球迷不滿執行副主席活華特管理不善，所以當地時間昨晚到活華特的家門外搗亂。這班人在外面塗鴉叫囂，屋內沒有人回應，之後他們將煙花扔入閘內縱火。據報，活華特及家人昨晚不在屋中。

曼聯就此事發聲明：「球迷表達意見是一回事，但刑事毀壞及傷害人命則是另一回事。」曼聯會跟警方緊密合作，追緝疑兇，涉事者除了要面對檢控，而且會被球會列入黑名單，終身不得入場觀賽。