【武漢肺炎】南京室內田徑世錦賽延期　國足主帥李鐵捐100萬賑災

武漢肺炎疫情持續，多項在中國舉行的國際性比賽都會延期，其中3月中在南京舉行的世界室內田徑錦標賽，將延期至明年。

國際田聯徵詢過世界衛生組織的意見後，認為中國以至世界各地都受武漢肺炎疫情威脅，不宜舉辦人群聚集的大型活動，所以將原定3月13至15日在南京舉行的世界室內田徑錦標賽，延期至明年，而非更改主辦城市。賽事本身為每兩年舉辦一次。

上屆的室內田徑世錦賽在2018年於英國伯明翰舉行。（Getty Images）

國際田聯的聲明稱：「我們的醫療團隊與世界衛生組織緊密合作，徵詢過意見後，認為中國國內以至其他地方的疫情令人憂慮，所有能夠推遲的大型活動不應該如期舉行。」

「我們考慮過更改主辦城市的可能性，多謝那些願意接手的城市。不過，我們擔心病毒在中國以外的地方散播，到時可能都要延期，所以我們沒有作出這個決定。」

「我們沒有選擇取消賽事，因為很多運動員都希望比賽舉行。現在，我們會跟運動員、合作伙伴以及南京組委會加強合作，確保賽事能夠在2021年舉行。」

至於亞洲田聯日前亦宣布，在2月12到13日於杭州舉行的亞洲室內田徑錦標賽將取消。

國足主帥李鐵個人捐100萬人民幣。（微博）

國足主帥李鐵個人捐出100萬人民幣，加上武漢卓爾的球員及球迷自發組織捐款，又籌集了超過100萬人民幣，他們通過武漢慈善總會、卓爾公益基金會捐款200萬人民幣，支持武漢抗疫。

中國足協今日發聲明，2020球季的各級聯賽將延遲開季。聲明中表示：「為配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障廣大球迷、媒體、球員、教練員、比賽官員、俱樂部及賽區工作人員的身體健康，中國足球協會經研究決定，自即日起延期開始2020賽季全國各級各類足球賽事。」新一季中超原定於2月22日起展開。

另外，亞洲足協宣布，安排中超球隊的頭3場亞冠盃分組賽先作客舉行。

高山滑雪世界盃延慶站取消。（Getty Images）

此外，國際滑雪聯會昨日亦宣布，取消原定2月15到16日在北京延慶舉行的高山滑雪世界杯分站比賽。

至於F1就表示密切關注中國的疫情，暫未決定是否取消或推遲在4月17到19舉行的中國上海站賽事。上次有F1分站比賽緊急取消是2011年的巴林站，當年的原因是中東地區爆發阿拉伯之春革命。

國際摔跤聯會表示，原定3月27至29日在西安舉行的奧運亞洲區資格賽，亦可能搬到其他舉行。他們表示密切關注疫情，會在15日內作出決定，而據內部消息，哈薩克願意接手主辦。之前奧運拳擊的亞太區資格賽亦已經由武漢改到約旦首都阿曼。