【武漢肺炎】康文署封場影響港超球會操練　教練倡足總閉門作賽

康樂及文化事務署今日凌晨（28日）宣布，轄下設施將由明日（29日）起暫停開放並取消所有活動，直至另行通告。本地球賽如港超聯等，相信均受此措施影響，足總及本地球會又如何回應？

本地足球比賽包括港超聯、低組別聯賽及各項盃賽等，多於康文署旗下球場上演。以2月初的菁英盃分組賽為例，舉辦地點正是康文署管轄的旺角大球場、小西灣運動場等。對於康文署的「封場」安排，足總稱現階段仍在聯絡有關人士，暫未發出新聞稿。

相關新聞：

【武漢肺炎】市民外出注意！康文署宣布全港康樂設施明日起暫關閉

擁有自家訓練中心的傑志，已於年初三（27日）進行鼠年首操。（傑志提供）

由於目前僅得傑志擁有私家訓練中心，其餘部份球隊會租用足總位於將軍澳的足球訓練中心，惟因場地偏遠及費用較費，仍有球會選擇於康文署轄下場地作日常操練。在目前訓練場地不足之下，足總回應指：「正跟各方相討足球訓練中心明日是否開放。若開放，會優先讓港隊和超聯球會練習。」足總稱會維持一貫予港超球會租場的價格優惠，未有考慮減價安排。

港超聯比賽，以至球會日常操練，大多於康文署豁下場地進行。（資料圖片）

封場影響球會操練 文彼得：閉門比賽是最佳方法

康文署「封場」大大打擊港超球會的操練部署及計劃，平日多租用九龍仔公園足球場練習的香港飛馬，主教練文彼得坦言新措施無疑對球會操練有影響。他指現正待足總公布最新安排，並透露受影響港超球隊或有機會全數改於足球訓練中心進行練習。

文彼得也反建議足總考慮閉門作賽的可能性，「港超之前已因各種原因停賽及改期，賽制上沒可能再延遲，因為始終要銜接下一個球季。閉門比賽能減少資源投放，也最有效率，相信是最佳解決辦法。」

至於佳聯元朗教練法比奧則指，球會只能無奈接受結果，「我們能做的只有很少，相信大部份球隊都受影響，但政府正在預防疫症，我們需要支持。」他又指若長遠依然沒法租用球場練習，球隊將會為球員制定特別計劃，以保持球員的狀態及體能。而同樣受此問題困擾的愉園，主帥鮑家耀對於「封場」一事，以「對呢個政府已經冇希望，所以冇意見」回應。