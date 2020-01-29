【武漢肺炎】富力球員需分隔兩地訓練　冀足總盡快訂下時間表

近日武漢肺炎肆虐中國及香港，訓練基地位於廣州的港超「富豪球會」富力R&F亦受影響，球隊主教練楊正光及部分球員昨（28日）晚因考慮健康因素而返港，並將會留港操練。

富力年初三（27日）已重投訓練，惟香港政府昨日公布將局部封關，加上考慮內地疫情，部分球員跟教練昨晚完成操練後隨即乘球會包車返港。據了解此舉由主教練楊正光主動提出，而富力部分外援仍未歸隊，返港球員主要屬本地球員。楊正光稱：「封閉部分關口對我們影響不大，能返港就可以了。內地疫情嚴峻，也收到呼籲，若於國內工作要盡快返港，所以球隊選擇讓球員回港，始終安全及健康最重要。」

富力球員於昨晚約10時經陸路抵港，主帥楊正光稱球員健康是首要考慮。（資料圖片）

球員分隔兩地訓練 「留港多久暫沒定案」

據悉，富力日內有機會於將軍澳足球訓練中心進行操練，惟對於留港多久、球員何時才動身返回廣州，楊正光指球隊暫未有任何計劃，目前全隊只能分隔兩地各自練習。他說：「這對球隊影響很大，因未知港超延期至何時，訓練上的安排也很難控制。其他球員會留守廣州繼續練習，無法一起訓練，但特別時期只能盡量取得平衡。」

足總目前傾向於將軍澳足球訓練中心閉門作賽，楊正光也贊同，「明白其他球隊或不願意作客廣州，相信在香港踢，球隊也不會受影響。不過這要看足總如何決定，以及怎樣安排場地。」

富力港超聯主場設於中國廣州的燕子崗體育場，今季主場5戰4勝，若閉門作賽大有可能喪失主場優勢。（圖片來源：香港足總）

梁諾恆：望足總盡快訂下時間表

效力富力的港足中堅梁諾恆，則坦言富力訓練基地都有採取各種衛生措施，「基地早前曾進行全面消毒，球員都要通過量體溫等檢查後，才能進入基地，所以無論球場，飯堂都保持到一個良好的環境。只不過因收到封關的消息，所以球會允許本地球員返回香港訓練。」

談及港超以至球隊訓練受疫情影響，「細佬」也明白各方面已盡全力、以健康為最大前提下提供解決方法，「擔心總會有，希望足總能盡快訂下往後比賽的時間表，讓所有球會好好準備。」