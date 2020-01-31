【武漢肺炎】日本標題黨傳「東奧停辦？」　主辦單位：絕無其事！

日本國內以至國外，昨日（30日）瘋傳一則消息指，東京奧運因「武漢肺炎」疫情迅速擴散，組委員打算中止舉辦。「東京奧運中止」一度成為Twitter熱門搜尋字。 如此大件事，日媒急急向東奧組委求證，組委直言「傾都無傾過」，但證實曾聯絡世界衛生組織，商議如何確保賽事安全進行。謠傳四起，皆因「標題黨」惹的禍。

傳聞停辦的消息源自星期三（29日）晚，日本一個網絡新聞網站《BUZZAP!》的一則文章，標題為「東奧中止？國際奧委會（IOC）與世衛（WHO）商議新型肺炎對策」（東京オリンピック中止か、新型肺炎対策でIOCとWHOが協議）。文章內容引述德新社（DPA）半年後舉行的東奧要在安全情况下舉辦，傳染病的對策是重要一環。IOC就此事聯絡WHO商議。該文又提到一些定於中國舉行資格賽因疫情而更改地點，又指2002年11月爆發SARS，直至翌年7月才完結，「新型肺炎疫情比SARS惡劣，傳染情况愈來愈廣，有可能影響東奧」。

消息一出，昨日在網絡瘋傳，Twitter上相關消息轉發逾5萬次，甚至在華文的網絡世界也熱傳奧運因肺炎停辦。日媒《每日新聞》為此向東奧組委「fact check」，得到的回覆是「從未討論停辦」，至於因應武漢肺炎疫情，奧委會與相關的機構緊密聯絡，一直討論必須的措施，確保安全舉行奧運。

上周五為東奧倒數半年，東京旅遊熱點台場彩虹橋大放煙花。（Getty Images）

報道又稱，德新社的報道僅指IOC與WHO討論，並提到原定於武漢舉行的奧運拳擊選拔賽，因疫情而改變地點，從未提及停辦。故此，停辦傳聞的始作俑者，就為一則「標題黨」文章所為。