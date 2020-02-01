【港超聯】武漢肺炎令教練課程延期　郭嘉諾再任元朗主教練

今季成績欠佳的港超球隊佳聯元朗，今日（2月1日）早上於賽馬會香港足球總會足球訓練中心展開鼠年首操，並宣布前主帥郭嘉諾重返球隊，再度出任主教練一職。

元朗足球隊季前因「721」元朗白衣人無差別襲擊事件而蒙上陰霾，球隊今季原由陳文俊領軍，惟聯賽至今仍一場不勝，身陷護級旋渦。元朗早前一度改以助教法比奧帶隊，但成績未見有顯著改善，球隊今日於將軍澳足總訓練中心進行農曆新年後首課操練，並正式公布去季曾任主教練的郭嘉諾回歸，重掌帥印。

以激勵球員而見稱的郭嘉諾，因在比賽上以「風車手」推動全隊壓前逼搶而被封「風車sir」。（資料圖片）

外號「風車sir」的郭嘉諾以熱血領軍風格見稱，他上季兼顧港足助教、元朗主帥及港足梯隊青訓工作，然而郭sir雖率領元朗殺入菁英盃決賽及足總盃4強，並帶領港隊衛冕省港盃冠軍，季尾卻先後離開足總及元朗。

郭嘉諾曾帶領港隊贏得2018年及2019年的省港盃冠軍。（資料圖片／梁鵬威攝）

這名正修讀亞洲足協專業教練牌照（Pro License）的39歲主帥今季初加盟和富大埔，與馮凱文攜手領軍，卻因Pro Licence導師被辭退，課程需另覓導師而延期，最終在去年11月以「未能兼顧亞洲賽」為由向大埔請辭。郭sir近日於社交網站上透露，其原已復課的Pro Licence課程因武漢肺炎疫情而再度延期，相信是讓他今次重返元朗的原因之一。