【港超聯】安達罰球射破7人人牆　流浪戲劇性4：4追和元朗

港超聯周六（30日）上演護級大戰，由賽前排榜尾的元朗主場迎戰標準流浪。元朗雖先拉開兩球優勢，並在比賽中3度領前，但流浪今場踢出士氣，最後1分鐘憑巴辛破門，以4：4逼和元朗，避免球隊跌入降班旋渦。

賽前位列榜尾的元朗，開季至今聯賽仍未嘗首勝，球隊此役將老將法比奧推前，擔任最前點協助組織攻勢。開賽僅5分鐘，米基爾中路推順後離門廿多碼起腳遠射，射門省中門前的祖連奴改變方向入網，助元朗領先1：0。排尾二的流浪今場不容有失，前鋒巴辛16分鐘埋門，雖避過出迎的陳嘉豪，但皮球在白界線前被王睿解圍。

元朗今場由法比奧（左）出任最前點，效果不錯。（袁志浩攝）

流浪1分鐘內連追兩球

戰至25分鐘元朗再下一城，張民樂左路傳中，祖連奴在12碼點附近，無人看管下跳起銅頭一搖，流浪門將姬向爭飛身撲救，也無阻元朗擴大分差至兩球。流浪落後下即變陣，由快馬安基斯入替鍾昇霖，40分鐘安達左路窄角度罰球直射破網；僅1分鐘後，這位入籍球員再交出助攻，右路拗腰斬中至尾柱，由巴辛插水式飛頂破網成2：2。

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安達兩罰球顯功價

元朗半場由換入辛坦拿，這巴西前鋒52分鐘跟隊友撞牆後，於禁區內燙遠柱死角入網，為球隊再度領前。不過8分鐘後安達在峨眉月頂再獲死球機會，即使元朗排出7人人牆，仍無阻他個人梅開二度，輕鬆射守門員右下方入網，流浪追成3：3平手。

因受傷而「紥頭」的巴辛，在最後一刻頂入元朗大門。（袁志浩攝）

巴辛「紮頭」照頂破元朗大門

比賽直到82分鐘，元朗由葉子俊取代隊長法比奧，這位34歲球員隨即接應辛坦拿右路傳送門前頂入，元朗再將分數拋開。可是流浪臨完場前仍咬緊牙關，一度頭部受傷的巴辛在補時3分鐘再施展頭槌破門，最終流浪作客戲劇性地以4：4逼和元朗，搶得護級戰中的寶貴1分。流浪賽後暫時壓過少踢兩場的愉園，以5分排積分榜第8位；元朗則維持不勝包尾。