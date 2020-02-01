【武漢肺炎】郭嘉諾倡康文署釋出場地　疫情成港超轉制最佳時機？

武漢肺炎疫情令港超延期，康文署「封場」措施讓港超球會無一不受影響。剛上任元朗主教練的郭嘉諾提議，與其將港超無限期押後，不如考慮提早實行港超轉制。

元朗足球隊往日多於天水圍天業路公園足球場，或主場元朗大球場進行操練，惟近日改至將軍澳足球訓練中心練習，令居於新界北的球員需花逾一個半小時車程才抵達場地。元朗新任主帥郭嘉諾指出，香港足球生態較特別，雖屬職業層面，但球會卻甚少擁有自己的球場。

近日有報導指香港單車隊及體操隊也獲准使用康文署轄下場地練習，郭嘉諾認為政府應配合港足發展，「康文署球場應優先讓我們去用，令每間球會無須集中於傑志（中心）或將軍澳練習。希望足總能跟對方相討，釋出場地讓球會恆常地使用。」

元朗足球隊短期內都會於將軍澳足球中心訓練，部份球員需長途跋涉地抵達場地。（袁志浩攝）

郭嘉諾：閉門令球隊喪失主場優勢

元朗大球場過往一直被稱為港超「地獄主場」之一，以區內球迷入場打氣、推動球員場上發揮而見稱。惟在目前港超大有可能閉門作賽下，球隊定必喪失主場優勢，「Football without fans is nothing（足球沒有球迷的話，甚麼也不是）。我的踢法也很需要『第十二人』支持，有觀眾的話相信球隊會『踢高幾班波』。」他又笑言自己一向跟球員保持良好互動，希望疫情盡快受控，繼續向球迷展示招牌「風車手」動作。

「足球不能沒有球迷」，郭嘉諾認為閉門作賽或會影響球員發揮。（袁志浩攝）

足總下周一（3日）將會跟港超球會就延期或閉門比賽相討對策，郭嘉諾認為港超沒有延期的空間，受合約所限，比賽務必要在5月底前完結。他又指出若最終決定閉門比賽，將軍澳訓練中心非理想場地，「最基本也要在康文署旗下球場比賽。早前足總建議港超於2023年轉制（從跨年制轉成年度制），若疫情延續，不如提早於明年實行。雖然此舉要跟亞洲足協及球會再詳細討論，但或許現在是最佳時機。」