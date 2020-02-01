【港超聯】郭嘉諾簽約元朗4個月　自言非魔術師：展示全新風格

港超球隊佳聯元朗今日（2月1日）公布由郭嘉諾重掌帥印，這位少帥解釋自己回歸本地球圈及元朗的各種原因，並希望向球迷展示自己全新的足球理念。

因亞洲足協專業教練牌照（Pro License）課程受武漢肺炎影響而再度押後，郭嘉諾於本月21日已由內地返港。他笑言這段期間正「自我隔離」，也獲得包括香港在內的多個地方球會開出聘約，在元朗會長王威信及助教法比奧連番聯絡下，他認為「元朗」是目前的最佳選擇。郭嘉諾稱：「由暑假開始，有很多負面消息圍繞着元朗，但足球是件獨立的事，這對熱愛元朗的球迷及居民並不公平。我是個樂觀、熱血的人，希望可為這地方帶來正能量。」

郭嘉諾過往跟法比奧合作無間，在陳文俊轉任助教下，法比奧會延續助教兼球員的身份。（袁志浩攝）

練習前郭嘉諾先跟球員逐一握手，並透露要推動球員更進一步。（袁志浩攝）

僅簽約4個月 急於實踐足球哲學

郭嘉諾將跟元朗簽約至5月31日，而原任主教練陳文俊則留任教練團成員。前者直言自己雖然對重操故業感覺生疏，但「餓波感」令他近日在家訂立操練計劃時已相當興奮，急於測試自己的足球哲學，「多謝元朗在亂世上仍給我機會。Pro License課程令我失了預算，但現在也不可能無限期地等待。為達成夢想，我沒法子離開球圈太久，必須近距離觀察每位球員、感受香港足球的變化。」

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元朗曾被指「有前冇後」，郭嘉諾指會維持「進攻足球」，但同時會加強球隊防守意識。（袁志浩攝）

自言非魔術師 望激發球員潛能

餘下半季，元朗無疑要踢「逆境波」，郭嘉諾打趣指「一切視乎教練功力」。不過他練習前跟球員強調，自己並非以「改變者」姿態回歸，「我不是魔術師，甫加盟即可改正全部不足。其實球隊有很多優點，卻被成績埋沒了，我要將球員的潛能繼續釋放，刺激士氣。」

元朗球員如黎格爾及黃梓豪等過往都跟郭嘉諾於港足梯隊合作，外援王睿更由後者一手發掘，郭嘉諾認為今屆人腳比上屆好，「曾至孝、鄭璟昊與姚浩明都是好球員，我也很熟悉他們。很多人說上半季我們欠運，其實更像是差一口氣，往往於末段致敗，令球員特別氣餒。我會維持進攻足球理念，但同時會改善防守意識及集中力，將在Pro License課程中的知識學以致用，相信會帶給大家很新穎的風格。」

元朗正式開操，會長王威信未有現身，主席王德信及贊助人郭時興則向球員大派利是。（袁志浩攝）

首要目標爭聯賽首勝

若按照原定賽程，郭嘉諾回歸後首戰將於2月16日鬥富力，一周後再返回大埔運動場倒戈舊主，他指將會以勝仗為首要目標。他道：「元朗足球隊歷史悠久，不希望它會降班。我也很想念去年跟我經歷高高低低的球迷。上季遺憾地無法以冠軍報答他們，今屆足總盃未展開、菁英盃仍有機會，希望盡量爭取佳績。」