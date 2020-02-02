【足球熱話】C朗拿度IG榮登全球最多追隨者　分析：25%是殭屍帳戶

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的Instagram帳戶Followers（追隨者），日前突破2億大關，成為全球首個完成此壯舉的IG戶口；他一人的追隨者，已超過所有英超球會官方IG追隨者總和（1.31億）。 不過英國《太陽報》（The Sun）利用社交網絡工具HypeAuditor分析後，卻發現當中疑有不少假帳戶。

HypeAuditor分析報告指，C朗逾2億Followers中，72.8%是「真人」，2.1%是「在社交媒體具影響力的人」，6.4%是「Mass Followers（廣泛追隨者）」，意味這些帳戶會利用程式大量關注、或取消關注不同帳戶，卻很少「追Post」。



最後一項則是「可疑帳戶」，當中包括假帳戶、機器人程式、及「買Like」所得的追隨者，在C朗的Followers中，「可疑帳戶」佔了18.7%，若連同「Mass Followers」在內，就佔了25.1%，即大約5000萬個Followers。



當然，不能一概而論所有「Mass Followers」及「可疑帳戶」都是用錢收購，但細看其他數據也不乏有趣之處。

C朗拿度的影響力早已超越體育界。（Getty Images）

C朗instagram有哪幾類的帖文吸引追隨者？

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HyperAuditor還發現，這位34歲球星的魅力，絕不止吸引足球迷、亦不止吸引女性。C朗的2億追隨者中，只得28%是女性，而且49%都對音樂、美容及時裝更有興趣，因此他貼出的時裝、展露肌肉、或是與女友及家人合照，獲得的反應往往較足球相關帖子更好。



追隨者破2億，也不僅是數字上的事，《福布斯》指出，憑極為冠絕全球的追隨者數目，C朗能透過每個付費IG Post，獲得接近97.5萬美元收入，其年均IG收入達到4780萬美元，是全球IG收入最高的一位。

除排行第1的C朗，名人IG收入榜第2至10位是：