【英超】C朗拿度曾與利物浦無限接近　曼聯果斷出手捷足先登

C朗拿度當年轉投曼聯，結果此舉成為他職業生涯的轉捩點，若果當年他加盟的不是紅魔鬼，他的成就會否就此改變？ 利物浦前副領隊菲爾湯臣（Phil Thompson）在接受訪問時，表示當年有機會簽入未成名的C朗拿度，可惜最終被宿敵曼聯捷足先登。

C朗拿度在士砵亭完成青年軍生涯後，效力一隊一季後便登陸英超，以1200萬英鎊的轉會費加盟曼聯，及後更協助紅魔鬼勇奪歐聯錦標及3度稱霸英超，是他足球生涯的一個十分好的開局。

在1998至2004年間擔任利物浦副領隊的菲爾湯臣，早前接受《The Athletic》訪問時，表示在2003年有機會簽入C朗，「當時C朗的經理人四處為他尋求機會離開葡萄牙，而我受邀到士砵亭視察，而當時他表示轉會費需要400萬英鎊，他的年薪扣除稅後是100萬鎊，我們認為對一名18歲的球員而言，這個銀碼未必太昂貴，但他們表示可再商量。」

前利物浦副領隊菲爾湯臣（右）協助當時主帥侯利亞帶領紅軍。（資料圖片／Getty Images）

C朗當年加盟曼聯後，是他的輝煌的足球生涯首站。（資料圖片／Getty Images）

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當湯臣返回英格蘭與時任領隊侯利亞（Gerard Houllier）商議，正當他們準備報價時，死敵曼聯卻搶先一步，宣布簽入C朗拿度。湯臣隨即向有關方面查詢，一探究竟，對方表示當湯臣在飛機上時，曼聯方面決定完成合約，快紅軍一步羅致C朗拿度。

C朗當年的轉會費不菲，雖然湯臣知道C朗非池中物，但從沒有想過他可有現今的成就。湯臣亦指當年侯利亞擔心以高價簽入C朗拿度，在更衣室會出現問題，所以才未有立即行動收購。

C朗拿度當年代表曼聯曾經倒戈士砵亭。（資料圖片／Getty Images）