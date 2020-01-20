【意甲】C朗拿度連續7場建功　祖雲達斯挫帕爾馬擴大領先優勢

祖雲達斯主場2：1力克帕爾馬，聯賽取得5連勝，C朗拿度再度成為「老婦人」的救星，今仗梅開二度協助球隊險勝，而C朗攻入奠勝一球後，他與好拍檔戴巴拿慶祝時，疑似情不自禁親吻慶祝。

祖雲達斯今季與國際米蘭在意甲榜首爭持激烈，國米在今仗賽和萊切，痛失兩分，使祖雲達斯有機可乘，今仗主場對帕爾馬不容有失。祖雲達斯在C朗拿度及戴巴拿掛帥下，力爭延續在聯賽的連勝紀錄。

挾四連勝之勢出戰今輪聯賽的祖雲達斯，C朗拿度在上半場末段切入大位起腳，皮球省中對手守衛改變方向收死門將，在43分鐘先開紀錄。帕爾馬在換邊後10分鐘，由前鋒哥尼利斯接應角球頭槌建功，追成1：1平手。不過，C朗拿度在3分鐘後，接應戴巴拿的橫傳撞射入網，梅開二度，結果祖雲達斯亦憑這入球力克帕爾馬，全取3分，與次席的國米拉開4分距離。

戴巴拿與C朗拿度合力炮製奠勝一球，助球隊以2：1力克帕爾馬。（祖雲達斯Twitter截圖）

C朗拿度今仗梅開二度，成為球隊的救世主，自12月起，C朗拿度的入球停不了，在聯賽連續7仗取得入球，一共射入11球，今季在意甲攻入16球，而祖雲達斯的戰績亦有所改善，亦協助球隊取5連勝。

戴巴拿與C朗拿度合力炮製奠定勝局一球後，二人在慶祝時親不自禁，疑似嘴對嘴親吻慶祝。

戴巴拿與C朗拿度在入球慶祝時，疑似親不自禁嘴對嘴慶祝。（Twitter截圖）

Cristiano Ronaldo quase dando um beijo na boca do Dybala passando na sua timeline... 😂 pic.twitter.com/PZbGVGuVCS — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) January 20, 2020

C朗拿度指今仗的3分對球隊爭標形勢非常重要，乘機擴大領先紀錄，「這是一場十分重要的勝仗，因為國際米蘭在今輪失分，我們全取3分可以在榜首拉開距離。帕爾馬絕不容易應付，所以這3分得來不易。」