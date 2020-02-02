【武漢肺炎】英國兩個案確診　般尼茅夫職員戴口罩睇波被指誇張

新形冠狀病毒，又稱武漢肺炎，於全球確診個案有增加跡象，英國日前亦有兩宗確診個案，但似乎英國人都仍未太擔心病毒蔓延。不過，般尼茅夫兩名職員被影到入場觀戰戴口罩。是過慮？還是高瞻遠矚？

兩名般尼茅夫職員被影到周六主場鬥阿士東維拉一戰，戴口罩入場觀戰，口罩上更印上了球會徽章及球會名字。般茅終以2：1贏波，但今場焦點反而落在二人身上。有傳兩人是球會班主德明（Maxim Demin）及主席莫斯廷（Jeff Mostyn），但因二人戴住口罩，其中一人更戴上厚帽，難以辯認。

疑似般尼茅夫班主戴口罩卻惹來過慮質疑。（Getty Images）

英國近日有兩宗確診個案。（Getty Images）

被指看準商機多於擔心疫情

除了兩宗確診個案外，英國暫時未有新個案，兩名病人現正於紐卡斯爾泰恩河畔的特別醫療設施接受隔離。英國傳媒認為般尼茅夫兩名職員似乎亦感到武漢肺炎已經殺到，需要採取相對措施去防範於未然，但亦看到了絕好良機去宣傳球會，更質疑他們想將印有球隊名字及會徽的口罩作新商品出售。

英國政府近日將83名英國人從中國送返英國，送到利物浦鄰近城市威勒爾（Wirral）進行隔離觀察。當地傳媒指，這班被隔離人士可於醫院範圍內自由活動，亦准許在自己房間外，戴上口罩的情況下與其他人接觸。

般尼茅夫周六以2：1擊敗阿士東維拉。（Getty Images）

武漢肺炎現時於中國肆虐，死亡人數已逾250人，真正確診人數依然是未知之數。病毒已令中國足球超級聯賽延後開季，更令到多個原定於中國境內舉行的體育賽事需要改更舉辦地點。多個國家及多間航空公司包括英國航空，均對中國內地及香港實施入境管制，一眾力爭東京奧運資格的香港運動員，及需出外作賽的職業足球隊，已遭極大衝擊。