【武漢肺炎】香港運動員成受害者　爭奧運資格受阻　難踢亞協盃

因武漢疫情持續蔓延，香港每日均有新增確診個案，卻未有實施嚴格入境管制，各國連日開始針對中國內地及香港實施入境禁令。 需經常來往各地比賽及訓練的香港運動員，因而成最大受害者之一。

多個國家及多間航空公司，均對中國內地及香港實施入境管制，一眾力爭東京奧運資格的香港運動員，及需出外作賽的職業足球隊，已遭極大衝擊。

香港球隊傑志將於本月19及26日出戰亞洲足協盃外圍賽附加賽圈，先在19日作客第2圈出線球隊，在26日返回主場再戰。然而，在第2圈爭奪出線的台灣台電足球隊及蒙古烏蘭巴托城足球隊，原定2月5日及2月12日的第2圈賽事，亦未必可如期對賽。

因蒙古一併禁止台籍人士入境，台電足球隊或未能如期作客烏蘭巴托城，大大影響東亞區亞協賽事。（台灣電力公司足球隊Facebook）

蒙古拒中港台人士入境 傑志面臨極大困境

蒙古在1月31日已宣布封閉所有來往中國的邊境，香港主要來往蒙古首都烏蘭巴托的蒙古航空，昨日（1日）的聲明指出：「政府決定禁止外國公民通過中國和香港入境蒙古，並且禁止蒙古國公民入境中國和香港，由2020年2月1日起至3月2日。」蒙航進而宣布，禁止蒙古公民乘搭烏蘭巴托往北京及香港的航班；外國旅客亦禁止乘搭從香港及北京往烏蘭巴托的航班。

據知，蒙古亦禁止中國及香港籍人士入境，且與意大利一樣，將台灣視為中國，意味持台灣護照同樣會被拒入境。需在本周三（2月5日）作客烏蘭巴托城的台電足球隊，很有可能未能如期前往蒙古；若然烏蘭巴托在第2圈出線，傑志陣中大多數球員均為香港籍，自然也無法前往作客。

即使台電能如期作賽並出線，由於台灣禁止港澳地區持中國護照人士入境，傑志隊長黃洋亦無法隨隊作客，大大影響部署。在3月的世界盃外圍賽未必能在香港主場舉行下，2月展開的亞協盃，傑志亦難以如期在主場作賽，相信需另覓能容許香港及台灣人入境的國家進行比賽。

黃洋持中國護照，若要作客台灣亦要未能入境。（資料圖片）

菲律賓禁港人入境 港羽難戰團體亞錦賽

另外，2月亦有不少關乎東京奧運資格的關鍵賽事大受各國封關影響，首先是2月11至16日在菲律賓馬尼拉展開的亞洲羽毛球團體錦標賽，牽涉球手爭取奧運積分及5月湯優盃資格。由於菲律賓政府因應昨日（1日）一名44歲中國籍武漢肺炎確診患者死亡，成為中國境外首宗死亡個案，菲律賓即下令禁止所有中國、香港及澳門遊客入境。

香港羽毛球隊總教練何一鳴直言，「下星期才知道如何處理」，亦坦言無法擔心太多。港羽代表伍家朗則稱暫未收到通知會如可安排，但亦擔心影響5月湯優盃的資格。

值得留意的是，作為羽毛球東京奧運積分賽最後一站的亞洲羽毛球錦標賽，原定4月21至26日在武漢舉行，亞洲羽聯主席蘇博禾（Anton Aditya Subowo）稱，有機會將比賽移師菲律賓，若到時仍未「解禁」，港將路仍難行。至於同樣在中國舉行、2月底上演的陵水大師賽亦會延期。

伍家朗的東京奧運資格已難撼動，但仍為5月出戰湯優盃的資格擔心。（BWF）

劍擊方面，極有機會獲得男子花劍團體資格的香港劍擊隊，將與女子花劍隊一同出戰2月7至9日在意大利都靈的格蘭披治大獎賽，但意大利早前已頒下「封關令」，禁止中、港、台航班入境。香港劍擊隊昨日（1日）已先出發往法國集訓，劍擊隊總教練鄭兆康指，港隊由法國進入意大利，問題應不大。月底的世界盃開羅站，則成為男子花劍奪得團體資格關鍵，埃及目前暫未限制港人入境。

另外，已取得RS:X男、女各一奧運資格的滑浪風帆隊，下星期將到澳洲備戰月底的RS:X世界錦標賽，澳洲目前禁止2月1日或之後由中國大陸離境或轉機的旅客入境，澳洲永久居民、公民及其親屬除外。