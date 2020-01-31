【武漢肺炎】中國女足全隊隔離至賽前一日　被逼酒店走廊訓練

中國女足身在澳洲，準備下月初舉行的奧運外圍賽。不過，中國女足全隊被澳洲當局隔離，只能在酒店內活動，甚至要在走廊中訓練。中國足協罕有地發出英文聲明，表示理解當地政府及人民對武漢肺炎疲情的憂慮，但希望可以有更好的方法處理日常訓練。

中國女足代表隊全體32名成員在1月29日早上抵達布里斯班，備戰由2月3日到9日在悉尼舉行的東京奧運外圍賽。這次外圍賽原本在武漢舉行，但受武漢肺炎疫情影響，先計劃遷到南京，其後再改到悉尼舉行。

在武漢封城前，女足在1月22日離開武漢，去到蘇州集訓。當亞洲足協在1月26日將比賽地點改到悉尼後，女足先接受疾病控制當局的檢查，證明全隊沒有感染武漢肺炎病毒，才在1月27日到上海，搭飛機到布里斯班。

中國女足主力王霜（左）因回武漢過年，無法參加奧運外圍賽。（新華社）

抵達澳洲後，澳洲及昆士蘭的衛生當局要求全隊在隔離，至今各人健康情況良好。中國女足需要隔離至2月5日，而她們首場比賽就會在2月6日對泰國，其後會對中華台北及澳洲。在隔離期間，中國女足不得離開酒店，影響日常訓練，據網上圖片所見，球員需要在酒店走廊中訓練。

中國足協昨日發出的英文聲明中表示，他們明白昆士蘭政府、傳媒及當地居民對疫情的憂慮，會跟各部門緊密合作，以滿足檢疫要求。球隊感謝澳洲足協及昆士蘭當局的支持，他們相信在各方的努力下，可以找到方法，確保賽前訓練活動。

此外，受武漢疫情影響，有4名女足球員未能到澳洲參賽。王霜、姚偉、呂悅雲3名武漢籍球員以及來自浙江的李夢雯缺陣，其中王霜是進攻核心，姚偉是防中主力，而李夢雯也是後防的重要球員。