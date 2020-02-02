【武漢肺炎】FE宣布取消三亞站　F1中國站極有機會受影響

武漢肺炎疫情蔓延未有遏止，體壇大受影響，賽車界亦不例外。電動方程式（Formula E）最近三亞站宣布延期，4月舉行的F1中國站亦大有機會受到影響。

上周世界衛生組織宣布新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）為國際緊急狀態後，已有近300人病死，近日更於菲律賓出現首名非中國境內逝世病人。位於海南省的三亞市處於疫症源頭、湖北省武漢市有700公里之遙，但武漢肺炎已蔓延全中國，使得國際汽車聯會（下稱FIA）不敢掉以輕心。

三亞站因武漢肺炎取消。（Getty Images）

於上海舉行的F1中國站亦極有可能受到影響。（Getty Images）

FE 3月份賽事全數取消

FE周日宣布：「與海南省相關部門及三亞市政府溝通後，FIA、中國汽車聯會及地區合作夥伴決定不會如期於2020年3月21日舉辦比賽。」

雖然只是用上「不會如期舉行比賽」的字眼，但外國傳媒多認為等同「取消」，因為改期亦不知到何時何日才可以再辦。FE今季已因反修例風波引起的警民激烈衝突，取消本來於3月初舉行的香港站。

今年FE已因反修例風波而取消香港站賽事。（Getty Images）

F1中國站極可能受影響

FIA日前亦發聲明表示「正密切留意不停演變的事態」，又指「會檢視賽程，會盡一切辨法保護車壇及公眾安全。」

中國站原定於4月19至21日在上海舉行，隨FE三亞站取消後，在疫情未有改善下，中國站能否如常舉辦畫上了問號。F1上一次因為公眾安全問題取消比賽，已要數到2011年的巴林站。當時「阿拉伯之春」席捲中東，多國爆發民主革命浪潮，巴林亦受到影響，最終巴林政府出動軍隊鎮壓。