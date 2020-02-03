【超級碗】酋長絕地反擊挫淘金者　50年後再奪Super Bowl

堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）等了50年終於重返超級碗（Super Bowl），大戰三藩市淘金者（San Francisco 49ers），未有一刻想過就此停步。 雖然在第4節仍然落後，但酋長多得防守連番阻止淘金者進攻，終以31：20反勝，半世紀後再嘗奪得超級碗滋味。

今戰雙方鬥得難分難解，但酋長第4節開始時落後10分，要翻身殊不容易。不過，他們在5分1秒內盡顯他們冠絕NFL的進攻才華，連取3次達陣使得今季守力被譽為NFL最佳之一的Niners防線崩潰。「我們從未放棄過，這是最重要的。」酋長四分衛馬漢斯（Patrick Mahomes）賽後說。

馬漢斯領酋馬絕地反擊。（Getty Images）

淘金者未能保住領先到完場。（Getty Images）

馬漢斯今仗對手抄截兩次，但仍交出268碼傳球碼數，兩次達陣，自己亦有29碼衝鋒碼數，並有1次達陣。雖然不是最佳的表現，但24歲的馬漢斯賽後仍獲選為今屆Super Bowl MVP，去年他成為了NFL MVP，並是聯盟數上最年輕的例行賽MVP。

馬漢斯表示勝在到最後沒有放棄。（Getty Images）

酋長防守扭轉乾坤

馬漢斯能成為超級碗MVP，一定要多謝酋長的防守球員。他們第4節不停逼使淘金者四分衛加納普路（Jimmy Garoppolo）傳失，更淘金者進攻因而癱瘓，使得酋長進攻組可以重拾節奏。酋長奪得超級碗，讓教頭列特（Andy Reid）終得到超級碗冠軍。61歲的他曾調校出多支出色的球隊，但作為主教練一直都與Super Bowl無緣。他曾在1995年以助教身份，助綠灣包裝工（Green Bay Packers）奪得超級碗。