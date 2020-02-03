【武漢肺炎】亞協盃外圍賽首戰落實取消　參賽港超隊6月難完季

武漢肺炎疫情持續擴散下，蒙古已禁止中國、香港、澳門及台灣人士入境，亦禁止蒙古公民前往這些地區。 原定本周三（2月5日）舉行的亞洲足協盃東亞區外圍賽，終落實取消。

亞洲足協盃東亞區外圍賽第二圈，由台灣的台電足球隊及蒙古的烏蘭巴托城由兩回合賽事爭奪出線資格，勝方將在附加賽圈對香港的傑志，獲勝者可得小組賽資格。

台電原定2月5日先作客烏蘭巴托城、2月12日返回主場台北運動場對賽，惟根據球隊新聞稿，球隊昨日早上抵達桃園國際機場準備出發往烏蘭巴托時，方知凌晨蒙古政府昨日凌晨下令「全面暫時停止台灣、中國、香澳公民入境並暫停一切公眾活動」，意味球隊即使備有簽證亦無法入境蒙古，航空公司也拒絕球隊上機。台電指出：「事前擔心疫情影響的高市台電也從一月初開始多次透過中華民國足協去信蒙古足協確認比賽將如期舉行」，但最後仍未能成事。

台電足球隊昨日在台北桃園機場被拒登上往蒙古的航班。（高市台電提供）

台電足球隊首次參加亞協盃，有可能成為香港球隊傑志在附加賽圈的對手。（高市台電提供）

台電本來表示會繼續跟亞洲足協商討對策，不過賽事最後落實取消，烏蘭巴托城今日在Facebook專頁指出，「因特殊情況，2020亞協盃外圍賽需取消......我們本已準備好迎接強敵，但現在情況下已不可能。」

烏蘭巴托城進而指出，亞洲足協即將召開會議商討賽事安排。台電主教練陳貴人昨日曾稱，會尋找有無可能讓兩回合賽事都在台灣上演，但按蒙古禁止國民前往中港澳台地區的禁令，機會不大。

在康文署場地關閉下，港超聯球隊目前需到賽馬會香港足球總會足球訓練中心、或賽馬會傑志中心操練。（資料圖片/袁志浩攝）

閉門作賽可能性不高

對香港球隊來說，台電對烏蘭巴托城之戰取消影響亦重大，意味傑志原定在2月19日及26日出戰的附加賽圈幾可肯定要延期；而在場地問題下，分組賽能否順利舉行，也是未知數。今日在香港足總舉行的港超聯座談會，將決定今季港超聯的安排，在康文署場地如旺角大球場、將軍澳運動場閉門進行的機會亦不大。在港超、亞協都未知賽程安排下，參加亞協盃的傑志及和富大埔要在6月順利完成球季，並不容易。