【世界盃外圍賽】武漢肺炎或令港足失主場　伊拉克倡改至越南作賽

港足於世界盃外圍賽第二圈尚餘3場分組賽仍未進行，球隊下月26日將先作客伊朗，再於31日返回主場迎戰伊拉克。 不過伊朗上月中曾發生導彈誤擊客機事件，造成接近200人死亡，觸發安全問題；近日也傳出伊拉克因應武漢肺炎疲情，要求將對香港的比賽改至中立場舉行。

上月尾亞洲足協（AFC）對伊朗發出「主場禁令」，要求伊朗球會將兩場亞冠盃外圍賽次圈賽事改於阿聯酋的中立場上演，並將亞冠盃分組賽首3輪所有伊朗球會的主場賽程跟客場對調。

雖暫未知主場禁令會否延伸至代表隊層面，惟足總主席貝鈞奇今日向記者證實，足總曾經向國際足協（FIFA）提出將作客伊朗一戰改於中立場進行，惟暫未獲回覆，「就如上年伊朗提出將香港主場遷到中立場一樣，當時足總向FIFA提供文件，保證安全不受影響，最終如常比賽。同樣道理，若這次伊朗一方不同意，也必須向FIFA證明，結果交由後者決定。」

港足上年9月主場鬥伊朗的世盃外，對方一度因本港社會活動而提出改踢中立場，惟最終賽事如常舉行。（資料圖片／李澤彤攝）

鬥伊拉克踢中立場？ 足總：待AFC開會討論

至於港隊主場鬥伊拉克一仗則因武漢肺炎引起關注，早前多間越南媒體報道，伊拉克足協以疫情為由，已向亞洲足協申請將比賽改至中國境外的中立場舉行。消息指伊拉克下月26日將與越南友賽，因此傾向比賽改於河內的美亭國家體育場上演。不過越南足協秘書長黎懷英其後向當地傳媒澄清，當局從未有收過任何相關要求及資料。

就此事貝鈞奇稱足總暫未收到有關要求，惟足總行政總裁溫達倫回應時透露，自己曾聽聞此消息，「伊拉克向FIFA及AFC申請將比賽轉至越南舉行，AFC明日會就亞冠盃、亞協盃及世界盃外圍賽等項目開會討論，相信會後將有清晰方向。」

港隊於世盃外最後一場主場賽事，原定於下月31日於旺角場對伊拉克，惟目前或會出現變數。（香港足總提供）

港隊主場鬥伊拉克屬今屆世盃外港足主場最後一戰，原定於旺角大球場舉行，溫達倫形容此戰對香港相當重要，「上場主場我們有很多球迷入場支持，我們都喜愛在香港比賽。」