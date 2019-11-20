【世盃外】麥柏倫逐點解釋換人決定　柬埔寨主帥：故意不用入籍兵

麥柏倫自今年4月初入主香港足球代表隊後，周二（19日）終於在柬埔寨身上取得第一場勝仗。不過他在比賽中遲遲不換人的決定惹來球迷質疑，他則在賽後記者會上解釋。

麥柏倫今日到79分鐘才作出首個換人，而球迷早在70分鐘已不斷在觀眾席上以手勢要求港隊盡早調兵、也不斷高呼「換人」，麥帥賽後直言，一直未有換人，全因「沒有需要」：「我只會看球員的表現和狀態去決定換不換人，而不會太注意這些事（指球迷要求換人），一天你還是教練，就會遇到這些問題，有些人也許是因為自己喜歡的球員不在場上，這樣的話，即使我換了人，他們也不會滿意」，他進而指出，所有正選球員都表現突出，「所以我一直不想作改變，因為必需要公正，直到一些球員的體能下降，才決定換人」。

港足主帥麥柏倫在比賽中遲遲不換人的決定惹來球迷質疑，他在賽後記者會上逐點解釋。（袁志浩攝）

逐點解釋換人決定 指黃威未能正選是可惜

麥帥接着解釋之後的換人決定，「調入均仔（鄭兆均）和羅梓（羅梓駿），是因為他們跑動極多，無論進攻和回防都相當不懈，加上對手少踢一人，我們更要加緊施壓」，至於最後換入黃威，他則稱：「黃威的技術很好，未能正選上陣是不幸，因為他在國際賽期前未有踢過太多比賽，今天3位正選的中場狀態很足，表現很好；細佬（梁諾恆）也是因為表現好而獲得正選機會，即使之前先列後備的球員，只要努力，一樣有機會上陣」。

有傳媒問道，香港此刻正陷困境，麥柏倫會否希望借這場比賽給予港人正面訊息，他回應道：「當然，我想要給予香港人一些值得慶祝的事，我們都一樣代表香港，要做盡所有事去給予香港人值得享受的時光，現在不是香港最好的時刻，但有一件事是肯定的，我們希望能踢出讓港人享受的比賽」。

香港對柬埔寨精華（按圖進入）

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柬埔寨主帥臨別再下戰書

柬埔寨的阿根廷籍主教練達馬斯，則恭喜香港獲勝，並大讚球迷營造了難以應付的作客環境，談到球證驅逐隊長維沙的決定，他則道：「我覺得球證受到莫大壓力，但還是專注談球員表現吧」。

達馬斯認為，港隊陣中的巴西裔球員成為兩軍分野，被問及柬埔寨是否沒有入籍球員時，他解釋：「我們有，但故意只選本地球員，因為我們考慮的是國家隊的長遠發展，這也是為什麼我們隊中大多都是23歲以下的球員」，他最後感謝香港的接待之餘，不忘再下戰書：「下次交手，我們一定會變得更強」。