【行山】美國Youtuber慕名訪港行5日4夜　航拍麥理浩徑最美一面

美國行山YouTuber Kraig Adams昨日發布一段19分鐘的影片，記述他上月到香港行麥理浩徑的過程，其中航拍西貢大浪西灣、獅子山、城門水塘及大帽山的片段都十分壯觀。 Kraig Adams表示很喜歡香港，行一條麥徑就能夠見到不同的景色，他承諾待武漢肺炎疫情告一段落後，會再來香港行鳳凰徑。

長100公里的麥理浩徑是世界知名的行山徑，吸引了國內外不少行山客慕名來港。美國行山YouTuber Kraig Adams與朋友Ryan J Schmitz上月到香港，由北潭涌出發，背住露營及拍攝工具，踏上麥徑之旅。

兩人行了5日4夜，首日在西貢的白臘營地過夜，第2人行經東壩、浪茄、大浪西灣等景色怡人的地方，行過鹹田灣的木橋，走到北潭坳，最後上到嶂上營地過夜。

美國Youtuber眼中的麥理浩徑美景：

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第3日早上天氣一般，多雲有霧，兩人在迷霧中從水浪窩登山，行到上昂平時天色放晴，可以見到西貢海的景色。他們行到去基維爾營，晚間在一個燒烤場過夜，第4日繼續行程，經過獅子山、畢架山、金山、針山及草地，來到鉛礦坳紮營。最後，第5日上大帽山，行到屯門結束麥徑之旅。

Kraig Adams在YouTube及Instagram上都大讚香港及麥徑，他這樣寫：「麥理浩徑是一條有趣的山徑，因為它連接了不同的路，包括行山徑、村路，還可以在山脊線上俯瞰九龍的城市景色。」

雖然剛剛才行完麥徑，但Kraig Adams似乎已經愛上香港的山，他說：「與Ryan J Schmitz行過60英哩（100公里）的麥理浩徑，在一次行山入面，見到那麼多不同的景色。當局勢較安全之後，我計劃再回來，享受這個城市，行鳳凰徑。」

Kraig Adams所講的安全情況，是指待武漢肺炎疫情過後，因為在這次麥徑之旅，他都聽過很多人的警告，叫他小心武漢肺炎。Kraig Adams也表示，他今次其實抱病上山，「我行山的時候，一直有咳嗽，最近身體才回復100%。我在街上咳嗽時，香港人都不太喜歡，所以我在城市的時候一直有戴口罩。」

Kraig Adams所拍的麥理浩徑：