【行山】美國Youtuber慕名訪港行5日4夜　航拍麥理浩徑最美一面

美國行山YouTuber Kraig Adams昨日發布一段19分鐘的影片，記述他上月到香港行麥理浩徑的過程，其中航拍西貢大浪西灣、獅子山、城門水塘及大帽山的片段都十分壯觀。
Kraig Adams表示很喜歡香港，行一條麥徑就能夠見到不同的景色，他承諾待武漢肺炎疫情告一段落後，會再來香港行鳳凰徑。
長100公里的麥理浩徑是世界知名的行山徑，吸引了國內外不少行山客慕名來港。美國行山YouTuber Kraig Adams與朋友Ryan J Schmitz上月到香港，由北潭涌出發，背住露營及拍攝工具，踏上麥徑之旅。
兩人行了5日4夜，首日在西貢的白臘營地過夜，第2人行經東壩、浪茄、大浪西灣等景色怡人的地方，行過鹹田灣的木橋，走到北潭坳，最後上到嶂上營地過夜。
美國Youtuber眼中的麥理浩徑美景：
第3日早上天氣一般，多雲有霧，兩人在迷霧中從水浪窩登山，行到上昂平時天色放晴，可以見到西貢海的景色。他們行到去基維爾營，晚間在一個燒烤場過夜，第4日繼續行程，經過獅子山、畢架山、金山、針山及草地，來到鉛礦坳紮營。最後，第5日上大帽山，行到屯門結束麥徑之旅。
Kraig Adams在YouTube及Instagram上都大讚香港及麥徑，他這樣寫：「麥理浩徑是一條有趣的山徑，因為它連接了不同的路，包括行山徑、村路，還可以在山脊線上俯瞰九龍的城市景色。」
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Hiked 60 miles across Hong Kong on the Maclehose Trail with @ryan.j.schmitz Saw so many different places in a single hike. Planning on coming back just to enjoy the city and to do the Lantau Trail, once it’s safer. To everyone warning me about the Virus, chill. Seriously annoying and unnecessary.
雖然剛剛才行完麥徑，但Kraig Adams似乎已經愛上香港的山，他說：「與Ryan J Schmitz行過60英哩（100公里）的麥理浩徑，在一次行山入面，見到那麼多不同的景色。當局勢較安全之後，我計劃再回來，享受這個城市，行鳳凰徑。」
Kraig Adams所講的安全情況，是指待武漢肺炎疫情過後，因為在這次麥徑之旅，他都聽過很多人的警告，叫他小心武漢肺炎。Kraig Adams也表示，他今次其實抱病上山，「我行山的時候，一直有咳嗽，最近身體才回復100%。我在街上咳嗽時，香港人都不太喜歡，所以我在城市的時候一直有戴口罩。」
Kraig Adams所拍的麥理浩徑：