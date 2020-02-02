【將軍澳行山路線】鯉魚門起步登魔鬼山探秘　尋找戰時炮台遺跡

魔鬼山位於油塘與將軍澳之間，東邊為將軍澳華人永遠墳場，南方是鯉魚門海峽，能遠眺香港島筲箕灣至小西灣一帶。 魔鬼山於清代被海盜佔據，成為罪惡溫床，因而得名。二十世紀，英軍在山上興建多座炮台和軍事設施作為保護鯉魚門海峽之用，因而改名「炮台山」，這也是魔鬼山在地圖上的官方名稱。衛奕信徑第三段亦會途經魔鬼山。

沿著鯉魚門海旁道走，穿過鯉魚門天后廟再前行到盡頭便看見一片草原，假日有不少人喜歡在這裏放遙控飛機。再向前的石堆就是起步點。

轉入歌賦砲台前的景色（野外動向授權使用）

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（註：此路線涉及攀爬，請大家小心為上）

導賞點

1. 上山初段，需要攀爬崖邊石堆，在地圖上並沒顯示此路段。向上爬沒多久便能看到一塊形似沙發的大石，坐在那兒可稍作休息，順道欣賞鯉魚門海峽的美景。（地圖點1-3）



2. 繼續向上走，就會見到第一個遺跡——石牆，踏上石牆便是草叢小徑的始端，沿著小徑上山會先到達砵甸乍炮台，在這裡能夠望到港島一帶。炮台東邊有小徑前往旁邊另一個砲台，該砲台則能夠遠眺將軍澳日出康城一帶。飽覽風景後，建議回到砵甸乍炮台，從砲台西邊小徑上山。（地圖點4-6）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 11 + 10 + 9

3. 從衛奕信徑第三段上山不久，右手邊有小路前往歌賦砲台以及軍事遺跡，細心一看，這裡的炮台有格子花紋，與剛才看到的砵甸乍炮台有所不同。（地圖點7-8）

4. 上魔鬼山山頂的一段路，比剛才的路段更開揚，港島、九龍、將軍澳景色盡收眼底。於山頂亦有炮台遺跡。在三角網測站更可望到獅子山下一帶景色，不少攝影發燒友喜愛在這裡拍攝維港日落。（地圖點9-11）

5. 下山路段經過將軍澳華人永遠墳場，然後到達澳景路，遊人可選擇從馬路返回油塘，或藍田晨運徑前往藍田公園，或者繼續行走衛奕信徑第三段前往井欄樹。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 6 + 5 + 4

注意事項： 起步初段需要少許攀爬，須看清楚每一步以便找到適合的落腳點；雖有小徑但不明顯，天氣不穩時、畏高者以及缺乏經驗者請勿使用此路段，敬請遊人絕對小心，定要量力而為。 注意山徑兩旁長有不少漆樹，部分人碰到樹葉或是樹汁會產生痕癢和敏感。

設施：涼亭、資訊牌、標距柱

進餐／休息地點：沿途沒有補給站，請帶備足夠飲用水和食物。在起點鯉魚門可品嚐海鮮，該處亦有一些士多。

衛生設施：沿途沒有廁所。

交通資料：

起點：乘搭小巴24號（於港鐵油塘站上車），於崇信街－鯉灣天下下車，徒步進入鯉魚門海旁。

終點：於藍田（北）巴士總站乘搭15、15A、16M、38、88X、603、603S、E22號巴士，或者步行十分鐘前往藍田港鐵站。

行山路線資料（野外動向網頁截圖）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：攀越魔鬼山－尋找香港戰時遺跡】

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