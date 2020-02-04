【意甲】國際米蘭漢丹洛域手指骨折　缺席3場大戰　勢影響爭標路

國際米蘭今季表現出色，在意甲有力與班霸祖雲達斯爭一日之長短，惟他們在接下來連場大戰前收到壞消息，鎮守大門的守門員漢丹洛域（Samir Handanovic）手指骨折，對爭標之路大有影響。

國際米蘭周一（3日）宣布漢丹洛域於練波時手指受傷，小指應力性骨折。這名35歲斯洛文尼亞門將在球隊周日（2日）贏烏甸尼斯2：0一戰未有上陣。據國米的聲明，漢丹洛域的傷勢列為「每日觀察」，但有報道指這名2012年起效力國米的門將，將會休息3至4星期。

漢丹洛域手指骨折需要休息一段時間。（路透社）

國際米蘭暫時落後祖雲達斯3分。（Getty Images）

國米現時於意甲22輪後累積51分，落後榜首的祖雲達斯3分。國米的防守力於意甲數一數二，22戰失18球，為聯賽目前失球最少球隊，漢丹洛域絕對功不可沒。柏迪尼（Daniele Padelli）昨仗對烏甸尼斯一仗出場把關，成功保住國米「清白之身」。

漢丹洛域將缺席多場大戰。（Getty Images）

漢丹洛域缺席多場大戰

事實上，帕迪尼是球隊3號門將，第二號門將貝尼（Tommaso Berni），於國米6年未曾上過陣，他在對卡利亞里一仗更因完場後對球證出言不遜被罰紅牌，故對烏甸尼斯未能把關，周末對AC米蘭的「米蘭打吡」亦不能上陣，帕迪尼將會繼續把關。

除了米蘭打吡外，漢丹洛域亦會缺席意大利盃四強對拿玻里首回合賽事，2月中作客拉素的意甲聯賽，歐霸對盧多格德斯兩回合比賽及3月初對拿玻里的意盃次回合比賽，能否出場仍是未知之數。