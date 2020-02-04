【F1】韋斯達賓稱可擊敗咸美頓　達成一個條件可阻黑帝7度封王

F1平治車手咸美頓近年力壓群雄，6年5度奪得世界冠軍，似是無人能阻。「黑帝」是否真的無敵？新一年賽事未開始，一切仍是未知之數。不過，紅牛車手韋斯達賓就認為自己有能力，阻止該名英國車手第7度頂登，但車隊必須要滿足到一個條件。

咸美頓（Lewis Hamilton）F1生涯已累積6次世界冠軍，今年一大目前正是追上「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）的7奪世界冠軍記錄。被問到可否阻止35歲的咸美頓時，荷蘭車手韋斯達賓（Max Verstappen）即時回應「可以」。

韋斯達賓自言可以擊敗咸美頓。（Getty Images）

韋斯達賓2019年表現出色。（Getty Images）

不過，「韋少」並非目中無人，對咸美頓於車壇的成就亦十分敬佩。「咸美頓很厲害，絕對是史上最強車手之一，但他不是神，」22歲的韋斯達賓笑說：「可能上帝一直都在幫他吧。」咸美頓已經6年5奪世界冠軍，唯一成功阻止他的羅斯保（Nico Rosberg）2016年封王後就即刻引退，但另有「The Flying Dutchman」之稱的韋斯達賓對自己的技術有信心。

韋斯達賓於巴西站時擊敗咸美頓奪得分站冠軍。（Getty Images）

兩周後F1就會於巴塞隆拿舉行試車，為新一年的比賽作準備，「韋少」更已經準備就緒。「我感覺良好，我亦已經準備就緒，」韋斯達賓說：「這是最重要的，我沒多想面對咸美頓我會有什麼優勢。我只專注在自己的比賽，我相信自己。」F1 2020年賽季於3月15日，假澳洲墨爾本市舉行。

咸美頓2020年一大目標是追上舒密加7奪世界冠軍的紀錄。（Getty Images）

要成大業終需一台好車

韋斯達賓強調要成為爭標分子之一，就需要紅牛為他打造出一台有力跟平治匹敵的戰車。去年紅牛在特定賽道上，多得地利抵銷了引擎戍之間的差距，讓陣中兩名車手能與與「銀箭」及法拉利鬥法。「韋少」本人亦表現出色，贏得3次分站冠軍在車手榜贏得季軍。紅牛使用的本田引擎亦持續有改善，令到紅牛戰力在賽季中不停提升。

「如果我們開季（與平治及法拉利差距）保持在0.2秒內，我們就可以給他們更多壓力了，」早前與紅牛續約至2023年的韋斯達賓道：「我們知道當全隊能交出最佳表現，我們可以做得很好。我很期待能（與平治及法拉利）鬥到底，這將會是場大激鬥，但我深信我們可以勝出。」