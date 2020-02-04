【英超】利物浦小將英足盃再戰梳士貝利　一隊成員四出外遊

英超出名賽程緊密，今季破天荒首次有「歇冬期」，但利物浦在休假期間仍然有比賽，需要在主場與梳士貝利進行英足總盃第4圈重賽。 不過，領隊高普（Jurgen Klopp）早已明言不會派一隊球員出場，所以不少成員都爭取休息時間，出發外遊。

右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）及中場拉爾拉拿（Adam Lallana），都到美國佛羅里達州渡假聖地邁阿密市享受陽光與海灘，阿諾特更入場觀看熱火對76人的NBA賽事。英媒指祖高美斯（Joe Gomez）亦到美國休假，但就未於自己的社交網站透露行蹤。

阿諾特與76人球星艾比迪在開賽前交談。（網上圖片）

費明奴與妻子到馬爾代夫享受當地優雅環境及怡人天氣。（網上圖片）

「紅軍」一對巴西球星羅拔圖費明奴（Roberto Firmino）及法賓奴（Firmino）紛紛攜眷到馬爾代夫「嘆世界」，齊齊在社交網上「放閃」。至於韋拿杜姆就未知是否離開英國，但就與兒子享受休息的時間。

南野拓賽未知需否出場踢英足盃第4圈重賽一戰。（Getty Images）

利物浦再戰梳士貝利

一眾球星都忙裏偷閒，「紅軍」小將於香港時間周三（5日）凌晨主場再戰梳士貝利，爭奪英格蘭足總盃第5圈一席位。由於高普早已講過今戰不會派出一隊，自己亦不會臨場督軍，所以將由助教基卓利（Neil Critchley）帶領一班年青球員闖關。

有英媒認為，今仗「紅軍」未必會完全派出小將，例如南野拓實（南野拓実）一月才加盟的新兵，或者會再次上陣，繼續適應利物浦的戰術風格。