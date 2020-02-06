【法甲】咁窄角度都射得入？　皮耶精彩入球領馬賽挫聖伊天

那麼窄的角度也射得入！在昨晚的法甲，馬賽中場皮耶射入一記精彩的窄角度勁射，帶領球隊作客以2：0贏聖伊天，續排聯賽榜次席。

當地時間昨晚（2月5日）的法甲，由韋拿斯保亞斯帶領的馬賽，作客聖伊天。皮耶的精彩入球在7分鐘出現，這是由馬賽的角球攻勢而起，皮耶的傳中雖然被解圍，但馬賽球員很快就在前場搶回控球權，朗基亞（Valentin RONGIER）看得通透，斜傳予開完角球的皮耶。

皮耶（右）慶祝入球。（路透社）

多角度看皮耶入球（按圖放大）：

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32歲的皮耶寶刀未老，單對單推入禁區，面對聖伊天的馬維拿，他盡顯腳法，左拐右拐，騙到馬維拿幾乎失平衡。雖然皮耶的位置貼近底線，射門角度極窄，但他就趁擺脫馬維拿（Yann M`VILA）的一刻，起左腳射入。

聖伊天門將魯菲亞（Stephane RUFFIER）原本站在近柱旁，理應封到皮耶的射門，但就在皮耶起腳時，他就企出了一步，令皮耶有機可乘！這是皮耶今季第7個聯賽入球。皮耶在2015到2017年間踢過英超的韋斯咸。

半場領先1：0的馬賽，在下半場尾段由尼曼查拉當積（Nemanja RADONJIC）錦上添花，最後作客以2：0擊敗聖伊天，以46分繼續排次席。

皮耶入球片段：