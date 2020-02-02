【法甲】PSG大勝蒙彼利埃　麥巴比被換出　場邊與杜慈爆衝突

任何球員都不會想被換離場，這亦是人之常情，但作為職業球員，被換出時應尊重教練決定。 不過，巴黎聖日耳門（PSG）射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe）周日（2月2日）主場對蒙彼利埃一戰，被換出時與教練杜慈（Thomas Tuchel）爆言語衝突。PSG雖大勝5：0，但卻一點都感受不到勝利的喜悅。

PSG大勝蒙彼利埃5球，麥巴比57分鐘亦有入球進賬。不過，這名2018年助法國重奪世界盃冠軍的射手，67分鐘就被杜慈以莫路伊卡迪（Mauro Icardi）換出，法國國腳明顯不滿意，杜慈雙手放在麥巴比肩膀，嘗試向他解決換人決定。

麥巴比被換出感到不忿。（美聯社）

麥巴比今戰亦取得入球。（美聯社）

不過麥巴比根本不想理會，更想強行回後備席，杜慈多番想解釋清楚，但22歲的麥巴比完全聽不入耳，最後前多蒙特主帥只好放人，麥巴比逕自衝上後備席，亦沒有接過助教遞出的風褸。麥巴比今季為這支法甲班霸在各項比賽上陣25場，錄得22球進賬，為球隊首席射手。

Neymar always respects his managers (Emery/Tuchel/Martino/Enrique) and never made a scene when subbed off etc.



Meanwhile “idol” / “role model” Kylian Mbappe: pic.twitter.com/1mdEq4LMRB — 🇮🇹  (@afcMarco_) February 1, 2020

麥巴比與杜慈爆言語衝突。（美聯社）

杜慈重申有決定權

杜慈賽後記者會中表示絕對理解麥巴比為何會感到沮喪，但亦表明自己作為主帥有最終決定權。「我是教練，決定誰留在場上、誰被換出的是我。」杜慈說：「麥巴比是個聰明的球員，他知道自己在做什麼。他不喜歡被換出，誰也不喜歡被換出。那個畫面絕對不好，但我們不是唯一一支要面對這問題的球隊。」

尼馬今仗亦向球證激動投訴。（美聯社）

杜慈又說：「這當然不好了，球隊上下的心情都會受到負面影響。那實在是差透了，但我不憤怒，我覺得這是不必要的，所以有點傷心而已。」這名德國籍教頭指自己場邊只是盡力向麥巴比解釋的決定，亦不會作出任何改變，杜慈表明自己「之後亦會繼續全權負責技術層面的決定」，又說：「我們不是在打網球，我們踢足球需要尊重彼此。」

杜慈仍未決定會否處分麥巴比，這亦非首次麥巴比被換出時發脾氣，12月被換出時亦有不滿。無獨有偶，對手同樣是蒙彼利埃。今仗PSG雖大勝5：0，但場內場外都十分火爆，麥巴比被換發脾氣，尼馬（Neymar Jr.）亦因被侵犯感到十分憤怒，向球證激動地投訴。