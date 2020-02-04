【法甲】尼馬受傷錯過對南特聯賽　巧合連續3年生日避戰

「生日假」在不少公司並非新鮮事，在周三（5日）踏入28歲的巴黎聖日耳門球星尼馬，在完成上輪法甲後舉行生日派對，一眾隊友亦有出席。但PSG主帥杜慈表示，該名巴西球星因傷將錯過周中作客南特的賽事。

法甲班霸巴黎聖日耳門在上輪聯賽主場5球大勝蒙彼利埃，繼續在聯賽榜遙遙領放。陣中主力尼馬在該仗聯賽後，在周日（2日）舉行生日派對，預祝在2月5日的28歲生日，卡雲尼及迪馬利亞等隊友、效力里昂的迪比亦有出席。

2月5日28歲生日的尼馬，舉行生日派對邀請一眾隊友出席。（Twitter截圖）

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巴黎聖日耳門戰畢周末的聯賽後，將在香港時間今晚深夜作客南特，惟尼馬肋骨受傷，將不在今仗的大軍名單當中。PSG在官方網站公布大軍名單，表示尼馬在對蒙彼利埃的上半場時，不慎觸傷肋骨，將不會在周中聯賽披甲；尼馬在該仗踢足全場。翻查過往3年紀錄，尼馬在生日前後的賽事中，無獨有偶因不同原因未有披甲，今年亦有機會享受「Birthday Leave」。

尼馬在上半場受傷觸傷肋骨，將無法在周中與南特聯賽中披甲。（美聯社）

PSG主帥杜慈在出席賽前記者會時，直認這個生日派對的時機並不適合，但他依然力撐麾下球員，「在周中聯賽前，以狂歡準備賽事當然並不理想，我亦會考慮他們能否盡時出席訓練，因為這是教練的職責。我素來十分保護麾下球員，因為我對他們相當有信心」。杜慈表示並不會因為球員出席派對，而將他們放在後備，以作懲罰，將會公私分明地根據球員的狀態排陣。

另外，杜慈在上仗收起麥巴比，使該名法國球星十分不滿，而杜慈表示他與尼馬及麥巴比兩大球星關係密切，並指他們是球隊的主力，「尼馬與麥巴比使球隊變得更強，他們對球隊十分重要，而我並沒有遷怒於他們，始終維繫球員與教練的關係並不簡單」。