【意甲】艾舒利楊格專程請髮型師到米蘭　結果這髮型令人哭笑不得

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艾舒利楊格職業生涯首次出國，上月離開曼聯，轉投意甲的國際米蘭。近日他想剪髮，但在意大利人生路不熟，又掛念平時「幫襯」開的髮型師Daniel Johnson。

有錢就是任性，楊格決定請Daniel Johnson搭飛機到米蘭，專程幫他剪頭髮，但令網民哭笑不得的，楊格的新髮型並不是什麼標奇立異、驚天動地，而只不過是……剷光頭。

34歲的楊格日前在Instagram上載了一張照片，見到他跟髮型師Daniel Johnson合照，並留言：「在世界的任何地方。」之後標籤了Daniel Johnson，相信他的意思是，到世界任何地方都會找他理髮。

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Anywhere in the world @iamdanieljohnson #Milan 🤘🏾

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不過，網民就在Daniel Johnson的Instagram留言質疑，問楊格這個光頭髮型要收幾多錢，其中有個人留言：「你收幾多錢？Razor Roy收5鎊都剪到。」翻看楊格近年的比賽照片，他的髮型可說一成不變，都是剃光頭的。

艾舒利楊格髮型進化史（按圖放大）：

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Daniel Johnson是著名髮型師，得到多名球星的喜愛，例如安東尼馬迪爾、洛里斯、朗尼及加里夫巴利都找過他剪髮。

大牌球星御用髮型師（按圖進入）

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