【西甲】談巴塞隆拿爆內訌　皇馬主帥施丹：我們仍未奪得冠軍

巴塞隆拿近日突然爆出內訌，王牌球星美斯（Lionel Messi）與體育總監艾比度（Eric Abidal）隔空罵戰，需要緊急開會解決紛爭。 被問到死敵發生內亂會否對皇家馬德里爭標有利時，教練施丹（Zinedine Zidane）說出了自己的見解。

巴塞體育總監艾比度表示，前教練華維迪下台是因為部分球員出工不出力。「地上最強」王牌球星美斯聞訊怒不可遏，叫艾比度開名指出那位球員不出力。

外國傳媒稱，巴塞高層暫時平息了這場危機，艾比度會繼續留任。今次爆發內訌，使得美斯離隊傳聞更甚囂塵上。惟皇馬主帥施丹認為，對手內部矛盾對今季西甲爭標形勢沒影響。

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美斯不滿艾比度指摘球員的言論。（Getty Images）

皇馬暫時於西甲領先巴塞3分。（Getty Images）

「我不會為其他球隊的事想太多，」施丹回應巴塞內訌消息說：「我能告訴你，巴塞球員是怎樣的球員，這支是一支怎樣的球隊，一定會爭到季尾。一支好的球隊會一直保持強勢。」

施丹又指場外消息不會帶到場內，「球員在球場上就會自然爭勝」。皇馬現時於西甲以49分排榜首，以3分領先巴塞隆拿，但施丹指魯營內亂不會影響到對手的爭標形勢。

施丹認為巴塞沒有弱點。（Getty Images）

「巴塞隆拿沒有弱點」

施丹續道：「我們不會佔對手的便宜，因為這從未出現過，巴塞隆拿從來都沒有弱點。他們是一支極具競爭力的球隊，會保持好表現到季尾。己隊不會多作他想，現時的表現很好，全隊上下都十分高興。」

死敵巴塞「自爆」，皇馬是否真的更有機會自2016至17年球季後再奪西甲冠軍？施丹只拋下一句：「我們今季仍未贏到任何獎盃，當你擁有某些東西時可以高興一下，我們現時什麼也沒有。」