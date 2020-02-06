【武漢肺炎】F1未決定中國站命運　為龐大市場拒取消　或延至年尾

中國確診新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）已達2.4萬宗，上海當局建議所有體育比賽暫停至疫情得以控制，使得4月於滬市舉行的F1中國站極有機會受到影響。 電動方程式（Formula E，FE）已經消息了海南三亞站賽事，F1會否跟隨FE步伐呢？F1總經理布朗（Ross Brawn）指出延期或會是更有可能的選項。

武漢肺炎於全球各地已有超過28000人確診，並已有565人死亡，中國逾24000人確診，至於本港確診個案已達22宗。由於中國上海當局的建議，F1現時正等待賽事推廣公司決定2020年中國站的命運。

FE早前宣布三亞站取消，F1會否都取消中國站呢？布朗指現時未有決定：「我想如果4月未能舉辦中國站，那就會延期。我們對今年遲一點舉行中國站的可能性抱開放態度。」F1自2004年起開始舉辦中國站賽事，15年來一直於上海國際賽車場舉行，賽會去年以市場作考量，更特地安排於中國站舉行F1數上第1000次分站比賽。

上海2004年起至今都是舉辦中國站地點。（Getty Images）

中國站去年成為第1000個F1分站。（Getty Images）

市場關係死撐舉行中國站

除了FE外，世界室內田徑錦標賽（南京舉行）亦已取消，原本於武漢舉行的東京奧運拳擊資格賽亦改到中東舉行，為什麼F1依然想舉行中國站呢？原因無他，一字記之曰：「錢」。布朗明言：「中國是個熱情的市場，而且仍在增長中，所以我們想舉行中國站比賽。」

上海當局建議暫停所有體育比賽。（Getty Images）

早前有報道指，中國站或會與其他賽事對調，但布朗指這可能性不大，「會嘗試尋找年尾舉行中國站的檔期」。不過，這對F1來說亦是一大考驗，物流在F1佔極重要一環。若改期，要連續4至5個周末都比賽對物流會帶來極大負擔，物資運方面送難以趕上。

布朗因為中國市場傾向延期。（Getty Images）

遲遲未決定挑戰物流負荷

布朗指F1未來數周要現實地審視情況，在派員到上海準備比賽前盡早作出決定。這名法拉利前技術總監說：「現在有兩個物流上的Deadlines。一是海運物資將於未來兩周出發，物資如汽油等等都要上船，但這不會帶來災難，因為萬一改期，我們可能將物資運回來。」

「其次是我們要派員到上海去，這將會是個嚴峻的挑戰，當工作人員到當地準備比賽，這已到了重要關頭，」布朗續道：「我們的工作人員將會在未來兩三周就要起程，我想到時我們一定要作出決定。」