【英超】今夏轉會窗回歸傳統　改回9月1日「關窗」

英超球會投票決定，回歸傳統，將夏季轉會窗改回8月底、9月初完結，今年的夏季轉會窗將於當地時間9月1日下午5時結束。。

過去兩季，英超夏季的轉會窗都比其他聯賽早結束，就在開季第一場比賽前一日「關窗」。然而，在當地時間昨日（2月6日）的英超球會投票中，他們決定修改夏季轉會窗的「關窗」日期，改回去8月底或9月初，再次與其他聯賽看齊。

去年夏天轉會窗的最後一日，阿仙奴簽入大衛雷斯。（資料圖片）

之前，有球會及領隊投訴，球季開始後有球員離開，影響部署，所以英超球會決定將夏季轉會窗提早至開季前結束，希望其他歐洲聯賽跟隨。

不過，經過兩季的試驗後發現，弊多於利，沒有其他歐洲聯賽跟隨，他們的球員在開季後仍可轉到其他歐洲聯賽落班，但英超球會無法買人填補位置。故此，英超轉會窗如今回歸傳統，再與其他主流歐洲聯賽看齊，在8月底到9月初「關窗」。

領隊利物浦高普早前表示，他支持夏季轉會窗推遲「關窗」，他說：「我不在乎它何時關上，但一定要大家同時『關窗』。他們建議在開季前結束轉會窗，本來是個幾好的想法，但最終只有英格蘭落實，這是不合理的。這是好的想法，但無法運作。」