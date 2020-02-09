【意甲】C朗拿度破查斯古特紀錄　祖雲達斯反負維羅納

「我曾以為自己35歲的時候，會成為一個漁夫。」不久之前，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）才如是說。 35歲了，C朗的表現絲毫未有下滑。今輪意甲，他再次為祖雲達斯入球，成為「斑馬兵團」史上首位連續10場意甲賽事入球的球員。在他眼前，還有誰要追逐？

祖雲達斯作客已連續7場不敗的維羅納，早段已陷入困境，戰至65分鐘，C朗在中圈附近接應直傳後，以優秀的爆發力強壓對手，殺入禁區後再施腳法射地波入網，打開紀錄，不過維羅納隨後連入兩球以2：1反勝，祖雲達斯隨時遭次席的國際米蘭追平分數，但C朗的入球仍寫入了歷史。

35歲的C朗（右），身體質素、速度及技術仍絲毫不落後於任何對手。（Getty Images）

C朗這記入球已是連續第10場意甲入球，超越了2005/06球季的查斯古特的連續9場入球，成為祖雲達斯球會史上，在意甲連續入球最多的球員。這一記入球，亦是C朗今季20次在聯賽上陣的第20個入球，延續他驚人的入球率。

今次C朗打破的是球會紀錄，若要刷新意甲紀錄，就需要突破「戰神」巴迪斯圖達在1994/95球季，為費倫天拿創下的連續11場意甲入球紀錄。祖雲達斯接下來兩場聯賽的對手，將是榜尾的布雷西亞和史帕爾，意味C朗仍大有機會再創歷史。